Google會時刻竊聽你說過的話？關閉這些選項能更保護你的語音隱私
撰文：T客邦
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雖說 Google 曾表示不會未經允許使用手機或瀏覽器偷聽用戶語音，不過官方也宣稱只要使用 Google 搜尋、語音助理或 Google 地圖等服務所用的音訊，就會透過匿名方式儲存到 Google 伺服器。
所以，如果想要避免 Google 偷聽你說話，那麼不妨透過下文教學來關閉 Google 竊聽功能「語音和音訊活動」項目。
如何關閉 Google 竊聽功能？
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步驟 1：首先，進入「Chrome」App 或瀏覽器，並點擊右上角「個人大頭貼」圖示。
步驟 2：接著選擇要關閉 Google 竊聽功能的「帳戶」。
步驟 3：再來下滑選擇「管理你的 Google 帳戶」。
步驟 4：下一步選擇「資料和隱私權」分頁，並點擊「網路和應用程式活動」選項。
步驟 5：這裡「取消勾選」包括語音和音訊活動的選項。
步驟 6：在跳出的說明頁面中，選擇「停止儲存」，即可將 Google 音訊紀錄功能關閉。
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