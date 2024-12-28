Google會時刻竊聽你說過的話？關閉這些選項能更保護你的語音隱私

雖說 Google 曾表示不會未經允許使用手機或瀏覽器偷聽用戶語音，不過官方也宣稱只要使用 Google 搜尋、語音助理或 Google 地圖等服務所用的音訊，就會透過匿名方式儲存到 Google 伺服器。



所以，如果想要避免 Google 偷聽你說話，那麼不妨透過下文教學來關閉 Google 竊聽功能「語音和音訊活動」項目。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

如何關閉 Google 竊聽功能？

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步驟 1：首先，進入「Chrome」App 或瀏覽器，並點擊右上角「個人大頭貼」圖示。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

步驟 2：接著選擇要關閉 Google 竊聽功能的「帳戶」。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

步驟 3：再來下滑選擇「管理你的 Google 帳戶」。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

步驟 4：下一步選擇「資料和隱私權」分頁，並點擊「網路和應用程式活動」選項。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

步驟 5：這裡「取消勾選」包括語音和音訊活動的選項。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

步驟 6：在跳出的說明頁面中，選擇「停止儲存」，即可將 Google 音訊紀錄功能關閉。

如何關閉 Google 竊聽功能？（T客邦提供）

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