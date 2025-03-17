Android版Edge瀏覽器開放擴充功能　這幾個工具超實用值得一試

在 PC 平台上的主流網路瀏覽器，大多都支援安裝擴充功能，方便使用者客製化自己的上網工作環境，不過對於手機版瀏覽器來說，要安裝擴充功能限制就比較多了，且並非所有瀏覽器都能夠支援。



而今年，Android 版 Edge 瀏覽器終於向使用者開放擴充功能，雖然能安裝的應用有限，不過都是滿實用的功能，包括黑暗模式、翻譯或影音調速等等，且經過官方測試，因此相容性並沒有問題。

Android版Edge瀏覽器（microsoft）

+ 6

步驟 1：在手機上開啟 Edge 瀏覽器 App，點擊右下角選項圖示。

在手機上開啟 Edge 瀏覽器 App，點擊右下角選項圖示。（T客邦提供）

步驟 2：接著選擇「擴充功能」。

接著選擇「擴充功能」。（T客邦提供）

步驟 3：目前為 Betad 搶先版，可選取所需的項目，按下「取得」。

目前為 Betad 搶先版，可選取所需的項目，按下「取得」。（T客邦提供）

延伸閱讀：Edge瀏覽器有新功能 手機上照片可傳到電腦 輕鬆跨越裝置界線（點擊連結看全文）

+ 8

步驟 4：以「Dark Reader」為例，安裝後可將瀏覽的網站轉為深色模式。

以「Dark Reader」為例，安裝後可將瀏覽的網站轉為深色模式。（T客邦提供）

步驟 5：安裝後若要變更設定或移除，同樣進入「擴充功能」並選取要修改的項目。

安裝後若要變更設定或移除，同樣進入「擴充功能」並選取要修改的項目。（T客邦提供）

步驟 6：不過依據擴充功能的不同，可調整的設定也會有所差異。

不過依據擴充功能的不同，可調整的設定也會有所差異。（T客邦提供）

延伸閱讀：在Chrome中替換搜尋引擎成ChatGPT Search 即時讓AI來解答你難題（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「T客邦」授權轉載。】