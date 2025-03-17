Android版Edge瀏覽器開放擴充功能 這幾個工具超實用值得一試
撰文：T客邦
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在 PC 平台上的主流網路瀏覽器，大多都支援安裝擴充功能，方便使用者客製化自己的上網工作環境，不過對於手機版瀏覽器來說，要安裝擴充功能限制就比較多了，且並非所有瀏覽器都能夠支援。
而今年，Android 版 Edge 瀏覽器終於向使用者開放擴充功能，雖然能安裝的應用有限，不過都是滿實用的功能，包括黑暗模式、翻譯或影音調速等等，且經過官方測試，因此相容性並沒有問題。
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步驟 1：在手機上開啟 Edge 瀏覽器 App，點擊右下角選項圖示。
步驟 2：接著選擇「擴充功能」。
步驟 3：目前為 Betad 搶先版，可選取所需的項目，按下「取得」。
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步驟 4：以「Dark Reader」為例，安裝後可將瀏覽的網站轉為深色模式。
步驟 5：安裝後若要變更設定或移除，同樣進入「擴充功能」並選取要修改的項目。
步驟 6：不過依據擴充功能的不同，可調整的設定也會有所差異。
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