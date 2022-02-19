掃地機械人選購4大攻略　LDS雷達係乜？價格、導航功能全解構

掃地機械人有多火，今年雙11僅行業龍頭科沃斯一家就拿下了16億的銷售額，即便是大家如此瘋狂的買買買，但對於很多用户而言，提到如何選購掃地機械人時依舊非常的頭疼。



掃地機械人很難選擇嗎？對於我來說並不難，但對於消費者而言，確實很難！首先，消費者對於掃地機械人的價格並沒有一個明確的心理預期，不知道掃地機械人該買多少錢的好。其次市場上掃地機械人品牌、型號繁雜琳琅滿目的產品讓消費者不知所措。最後，掃地機械人價格跨度大從幾百元到上萬元，幾十倍的差距，讓消費者難以抉擇。

那掃地機械人到底該如何選擇呢？今天我就來從四個方面教教大家。

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1）價格

掃地機械人價格差價高達幾十倍甚至上百倍，這在傳統的白電領域是不會出現的事情，為什麼會出現這種情況呢？其實主要原因是市場還沒有足夠成熟，瘋狂擴張下帶來的結果。

掃地機械人買多少錢的合適？通常情況下選擇1000-4000元的產品是一個比較合理的價位段，而期間幾千元的差價主要體現在新舊款及功能差異上。

2）導航

掃地機械人導航方式也不少，目前主流比較穩定的方案就是LDS激光雷達、D-TOF導航、視覺導航幾種方案。其中LDS激光雷達、D-TOF導航的原理類似，LDS激光雷達技術成熟，價格便宜，效果也不錯，D-TOF導航精準性更高，速度更快，範圍更廣，當然價格也會相對更貴一些。而視覺導航僅高端產品能保障效果，所以不是非常推薦。

所以，絕大部分用户我都比較推薦LDS激光雷達導航的產品，性價比更高。而LDS雷達也是無人車上會用到的技術，具體的工作原理就不描述了，總之LDS雷達+SLAM導航算法應該是目前最成熟的導航方案，覆蓋效果也很好，價格高低都有。

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3）功能

一定程度上現代掃地機械人的價格都是由功能區分的，而且差異非常大。如果你僅僅是為了一個掃地的功能，那麼選擇一個差不多的LDS激光雷達的產品就能滿足你的需求，一般這類產品還會附帶一個基礎的拖地功能，價格通常在1000-2000元左右。

如果你想要解放雙手，或者更強大的拖地功能，或者更強大的吸力，這時候你的預算就要奔着3000-5000元左右了，這個價位段的產品會出現集塵中心設計幫你傾倒塵盒，吸力也會提升至更強，此外在拖地功能上也不會採用基礎的後掛式拖板，而是會增加旋轉或前後震動的拖板，帶來更強的清潔效果，同時部分還會有清潔水箱設計，實現自清潔。

4）品牌

掃地機械人我認為是最看品牌的家電產品之一，為什麼這麼說，因為品牌一定程度上反映了它在這個行業的產品力。

像專業做掃地機械人的品牌一定是首選，比如iRobot、科沃斯、石頭等等，其次就是新興的網路品牌，雖然它的技術積澱不一定是最好的，但是通過網路技術人才的優勢，以及網路品牌普遍力求高性能的價值觀，這類品牌的產品性能也還不錯，例如小米、米家、360等等。

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掃地機械人品牌眾多 一定選擇專業品牌和你認識的網路大牌

不要買的品牌，首先是傳統家電大牌，很多傳統家電大牌在綜合家電領域實力非常強勁，比如冰箱空調洗衣這些品類，傳統家電大牌閉眼買都不會太差，但就掃地機械人而言，對於傳統大牌來說可能在企業內部只是一個擴充品類的邊緣化產品線，並不會下足功夫去做，而且尋找第三方貼牌的方式屢見不鮮，所以其產品力是可想而知的。

另外一個不要買的就是你沒聽過的品牌，不管是網路品牌還是其他品牌，雖然其中可能不乏技術不錯，品牌知名度不高的性價比產品，但此類品牌建議不要碰，首先是我們低風險的大牌可選，沒必要去找這些小品牌花真金白銀試水。第二，即便買到的產品不錯，此類新品牌公司壽命都不算穩定，一旦經營出現問題，公司倒閉，你的產品的售後就無法得到保障了。

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