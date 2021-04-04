2021年智能家居新產品湧現　盤點5大必買類別　掃地機器人大升級

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-04 07:00

光陰似箭，日月如梭。轉眼間，2021年已經轉眼過去四分之一。自去年年初至今，智能音箱、智能空調、智能門鎖、智能電視等智能家居新品紛紛湧現，讓人目不暇接。

從整個行業發展狀況來看，雖然受疫情影響，短期內智能家居行業呈疲軟態勢，但不可否認的是，後續2021年智能家居行業將如雨後春筍蓬勃重生，產品迭代速度加快、技術創新勁頭十足。本文通過對下面多種產品分析，盤點那些可能成為「爆款」的智能家居產品。

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+ 4 + 4 + 4

智能音箱（喇叭）

智能音箱在智能家居中扮演着重要的角色，它以其小巧輕便、相對固定的位置擺放，可居於客廳、廚房、卧室等多個場景中。

相較於藍牙音箱和WIFI音箱，智能音箱不僅可以作為智能家居的一部分，成為智能家居生態的一個環節，還可以通過內置的語音助手作為家居控制中心，實現對照明、電視、窗簾等家居產品的控制，提供提醒、社交、娛樂等服務。

目前似乎所有的廠商都在佈局AIoT，其中還有Google、微軟、蘋果、騰訊這樣的科技巨頭，還有海爾、美的這些尋求跟上時代步伐的傳統家電廠商，以及小米這樣的網路新貴，不單説某一生態鏈的是「智能」亦或是「智障」，依然不可否認的是，作為萬物互聯的入口，智能音箱的崛起已成必然。

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+ 11 + 11 + 11

掃地機器人

以往用户通常選擇低價位的隨機式掃地機器人，這種機器人在每次與障礙物碰撞後，略微調整自身行進方向，通過不斷的碰撞，實線路線的重新定位，清掃過程很盲目，弊端很多，有的地方沒掃到，清掃效果大打折扣，而且亂跑亂撞很容易損壞傢俱。

隨着科技的進步，這種產品或將被新興掃地機器人所替代，這種新型的掃地機器人採用視覺導航技術，或者通過玻璃探測傳感器，超聲波傳感器等硬件功能加持，能夠更好的應對複雜的居家環境，之所以沒有普及或許是戳中了用户的一個痛點——貴。

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+ 2 + 2 + 2

智能廁板

智能廁板通常具備加熱，沖洗，烘乾三大功能，高端產品還會有紫外線殺菌、噴頭自潔、區分男女的沖洗方式和除臭等進階技能。其中最受大家好評的是冬季坐圈加熱和便後沖洗的功能，既能省去馬桶墊換洗的麻煩，對於痔瘡的預防和緩解也有一定幫助。

智能廁板之所以銷量低迷是因為在很多人的消費觀念裏面，馬桶只是解決方便需求的一個工具，上不得「大雅之堂」。

另一方面也取決於用户認知，很少有人真正去體驗到智能廁板，對於智能馬桶究竟有什麼好處往往不得而知，而網上看到的東西（文章/視頻）又不能改變他們的刻板印象，往往覺得「網上得來終覺淺」。

雖然智能廁板現階段還沒有普及開來，但隨着媒體宣傳與知識科普，這款單品已經愈發火熱，銷量在京東淘寶等電商平台上呈持續走高的趨勢，在未來智能廁板不難成為智能家居中必備的產品。

智能門鎖

智能門鎖最重要的是安全性，傳統機械鎖的安全性已經無法滿足人們對「安全」的新需求，這是它在未來的唯一且重要的增長點。

深度剖析智能門鎖市場，可以預見明年國內智能門鎖在產品和技術上應該也會出現一些升級和變化，整體上會提升標準，讓一些功能成為標配。

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首先電容指紋識別將會成為基本配置，尤其是支持活體驗證的電容指紋識別技術，會成為用户選購智能門鎖的一個重要參考標準，因此也將倒逼廠商將其作為產品的重點功能進行普及推廣。

其次是在防止防盜眼撬鎖、防跟蹤等等細節功能方面會有整體跟進。儘管這些都不是很核心的功能，也沒有什麼設計難度，但是目前的狀況是，廠商為了旗下產品的多樣性，將這些功能分散排列組合在不同的型號上，而沒有一個型號同時兼有這些功能。

這樣的狀況並不會持久，甚至在今年可能就會結束，因為我們看到小米推出的智能門鎖就涵蓋了所有這些功能，其它廠商「首破」針對用户痛點不斷潛移默化地改進，產品的行業規範和標準就迫在眉睫了。

智能防盜眼

對於智能鎖來説，或許智能防盜眼是最好的搭檔。然而這一產品類型卻受多種因素制約，發展較為緩慢。許多廠家由於自身研發實力有限，只能在粗製濫造的道路上越走越遠；另一方面，這一行業的參與者大部分都是小品牌，採取OEM生產的情況非常普遍。

去年整年隨着網路企業入局，智能防盜眼的熱度逐漸改觀，今後幾年智能防盜眼行業競爭將會逐漸激烈，行業將會迎來洗牌期，大量不具有核心技術的企業將會出局，具有技術優勢和資金優勢的企業將會存活，尤其是剛入局的網路企業，將給智能防盜眼甚至整個智能家居行業帶來蓬勃生機。

寫在最後

未來，隨着智能家居市場進一步爆發，或許更多的智能家居產品需要結合起來，生態鏈的構建是最需要關注的重點。除了上述描述的智能家居產品，技術的進步也仍會為我們帶來更多想象力，新的產品會不斷湧現。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】