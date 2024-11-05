金毛帶心愛物品回家遇難題　門太小還是木棍太長？好朋友1招解決

網友家養了只大金毛，小傢伙最大的愛好就是帶各種木棍回家。



比如這天，狗子就又從外面撿了根長木棍回來，可到了門口，卻有些犯愁。

木棍的長度太長，門洞又太小，小傢伙試了各種方法，卻都沒有成功...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛叼著木棍，沒法進入屋子裏。（tiktok@birdieherms）

沒法把心愛的木棍帶回家，金毛苦惱極了：

+ 4

網友本就不喜歡牠帶木棍回家，所以一開始並不打算幫忙，但看着狗子濕漉漉的小眼神卻還是有些於心不忍，而就當網友準備出手相助時，狗子的好朋狗出來了！

金毛的生活日常，最愛和好朋友在一起。（tiktok@birdieherms）

兩個小傢伙一狗咬住木棍的一頭，就這樣齊心協力的成功把木棍叼進了屋裏。

彆着急，我來幫你啦！

+ 1

嗚嗚嗚好可愛，狗狗的友誼也這麼有愛嗎！

延伸閱讀：金毛對家中新安裝的電器感到極困惑 睜大眼緊盯著：這東西安全？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】