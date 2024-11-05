金毛帶心愛物品回家遇難題 門太小還是木棍太長？好朋友1招解決
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只大金毛，小傢伙最大的愛好就是帶各種木棍回家。
比如這天，狗子就又從外面撿了根長木棍回來，可到了門口，卻有些犯愁。
木棍的長度太長，門洞又太小，小傢伙試了各種方法，卻都沒有成功...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
沒法把心愛的木棍帶回家，金毛苦惱極了：
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網友本就不喜歡牠帶木棍回家，所以一開始並不打算幫忙，但看着狗子濕漉漉的小眼神卻還是有些於心不忍，而就當網友準備出手相助時，狗子的好朋狗出來了！
兩個小傢伙一狗咬住木棍的一頭，就這樣齊心協力的成功把木棍叼進了屋裏。
彆着急，我來幫你啦！
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嗚嗚嗚好可愛，狗狗的友誼也這麼有愛嗎！
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