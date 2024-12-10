鬥牛犬見媽媽感冒隨即表演生病　窩在毛毯裏不出來還露出哀傷模樣

網友@copperthebully28 家養了只英國鬥牛犬，名叫「庫博」（Copper）。



庫博有一個特別的習慣，每當網友生病時，牠就會開始裝病，演技逼真到幾乎所有人都會相信牠是真的不舒服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友得了感冒，庫博看到後，立刻就把自己塞進了毛毯裏。牠只露出一個腦袋，雙眼通紅，眼神哀傷的模樣看起來就像是真的身體不舒服一樣...

庫博注意到媽媽生病後，立刻就把自己塞進了毛毯裏「裝病」。（tiktok@copperthebully28）

許多人看完後表示，庫博「裝病」的行為除了可以吸引網友的目光外，也有可能是牠表達關心的一種方式。

庫博「裝病」行為，引來不少網民關注：同理心太強

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牠很有同理心，而且感受到了主人的痛苦，不希望對方獨自承擔。

庫博表示：天氣轉涼，大家要多穿衣服啊！（tiktok@copperthebully28）

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