救起流浪邊牧帶牠去絕育 意外地發現牠身懷巨寶寶：是小北極熊？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
動物救援組織「快樂尾巴犬類救援中心」（Happy Tails Canine Rescue）前陣子接獲一隻像是邊牧的狗狗，志工們打算先帶牠去絕育，但獸醫卻打電話來告知狗狗其實懷了一隻「巨大小狗」，後續更發現這隻狗媽媽的真實身分，讓志工們跌破眼鏡。
當快樂尾巴的志工們送「塞勒姆」（Salem）去做絕育手術的時候，卻被獸醫告知塞勒姆其實早就懷有身孕，而且推估再兩到三天就是預產期了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這項消息讓志工們相當震驚，因為外表完全看不出來塞勒姆有孕肚。
獸醫進一步做檢查，更驚人的是發現塞勒姆懷的是一隻巨大狗狗，只有一胎寶寶非常罕見，不過寶寶的大小足足是一般小狗的三倍大，足以佔據塞勒姆整個子宮。
+2
所幸不久後塞勒姆成功誕下小寶寶，毫無疑問是志工們看過最大的小狗。後續也發現塞勒姆並不是一開始以為的邊牧及澳牧混血，DNA結果顯示塞勒姆實際上是95％的大白熊犬，怪不得小寶寶剛出生就像是一隻小北極熊一樣。
延伸閱讀：懂得看店的商業奇才柴犬 每天接待5000客人 更用1條黃瓜賺大錢（點擊連結看全文）
+6
13歲黑狗與主人久別重逢 認出瞬間秒撲倒對方 畫面超感人溫馨老狗憑1方法 獨走16公里找生病主人 網民感動：牠眼裡只有妳禿毛流浪狗遭村民趕走 抓捕後才知牠是珍稀動物：身價高到惹不起偶遇流浪狗並決定收養 沒想到牠靠1舉動報恩 讓全家人逃過火災狗狗為主人守墓2年不願離開 幸得好心人收養讓牠獲新生：忠犬狗狗骨折遭拋棄 強忍著痛狂奔追主人車背影令人鼻酸：沒力才停下大愛黑狗偷偷收留流浪貓咪 更將糧食分予給牠：養在一起雙倍快樂
延伸閱讀：
想讓兩隻貓咪變好朋友？鏟屎官「4雞婆行為」完全沒用還讓牠們反目成仇
「外星異形醜貓」蹲路邊求收編沒人理 她一見鍾情帶回家：獨一無二的可愛
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】