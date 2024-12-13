救起流浪邊牧帶牠去絕育　意外地發現牠身懷巨寶寶：是小北極熊？

動物救援組織「快樂尾巴犬類救援中心」（Happy Tails Canine Rescue）前陣子接獲一隻像是邊牧的狗狗，志工們打算先帶牠去絕育，但獸醫卻打電話來告知狗狗其實懷了一隻「巨大小狗」，後續更發現這隻狗媽媽的真實身分，讓志工們跌破眼鏡。



當快樂尾巴的志工們送「塞勒姆」（Salem）去做絕育手術的時候，卻被獸醫告知塞勒姆其實早就懷有身孕，而且推估再兩到三天就是預產期了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

動物救援組織收容一隻狗狗，想帶去絕育卻發現懷有身孕。（facebook@Happy Tails Canine Rescue）

這項消息讓志工們相當震驚，因為外表完全看不出來塞勒姆有孕肚。

獸醫進一步做檢查，更驚人的是發現塞勒姆懷的是一隻巨大狗狗，只有一胎寶寶非常罕見，不過寶寶的大小足足是一般小狗的三倍大，足以佔據塞勒姆整個子宮。

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所幸不久後塞勒姆成功誕下小寶寶，毫無疑問是志工們看過最大的小狗。後續也發現塞勒姆並不是一開始以為的邊牧及澳牧混血，DNA結果顯示塞勒姆實際上是95％的大白熊犬，怪不得小寶寶剛出生就像是一隻小北極熊一樣。

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