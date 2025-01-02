想知黑白貓睡覺時為何不斷在踢腿　資深貓奴神回應：沒必要去探究

網友@brownhikingtrails 家裏養了一隻叫做「米蒂」的奶牛貓。



都說奶牛貓有點癲，米蒂也不例外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠有一個非常奇怪的睡眠習慣，每次睡着之後，後腿就非常忙碌地前後抖動起來，看樣子像是在夢中奔跑，又像是在跟獵物發生激烈的鬥爭。

（instagram@brownhikingtrails）

因為米蒂這個怪癖，網友就忍不住發帖求助，想知道貓貓為什麼這樣。

令人摸不著頭腦的黑白貓行為，你要嘗試去解讀嗎？

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於是，吃瓜群眾紛紛趕來評論：

「都說夢其實是一個平行世界，所以小貓在另一個世界裏忙着…蹬自行車？？？」

「米蒂在練習喵喵踢，你要小心了！」

「沒啥大事，精神病犯了，習慣就好了~」



講真，其實沒必要去探究一個奶牛貓的行為。

畢竟誰能知道一個精神病在想什麼？

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】