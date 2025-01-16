機心貓為求包養耍手段　先扮跛腳博同情進屋　後續有更誇張舉動

一名愛貓網友之前在住家樓下偶遇一隻浪貓，出於同情便餵食牠，結果隔天貓咪竟跛腳出現在身後跟著自己回家，男子非常擔心這隻浪貓便馬上收編貓咪，結果沒想到收編後某天看監視器發現浪貓根本沒跛腳，是為了要自己收編才裝的。



抖音一名男網友「布丁仔和泡芙妹的一天」日前在社區中庭發現一隻流浪貓，出於同情心就買了罐頭給牠吃，結果隔天這隻浪貓竟然一瘸一拐地尾隨男子回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名愛貓網友之前在住家樓下偶遇一隻浪貓，出於同情便餵食牠，結果隔天貓咪竟跛腳出現在身後跟著自己回家。（微博）

這隻影帝貓真不簡單，牠的演技有騙到你嗎？

+ 25

男子看到貓咪昨天還好好的今天突然跛腳非常的著急，就馬上把貓咪帶回家安置照顧，想說晚點要帶牠去看醫生，也決心收編這隻貓咪。

延伸閱讀：遠遠看到被壓扁物體 以為常照顧的流浪貓遭遇不測 真相破涕為笑（點擊連結看全文）

+ 4

不過，讓男子意外的是，他偶然調出剛收養浪貓的房間監視錄影器才看到震驚的一幕，就是這隻浪貓其實根本沒有跛腳，而是因為希望男子可以收留自己，故意出現在自己面前裝跛腳的樣子，這也讓男網友非常驚訝直呼「為了獲得終身飯票真是無所不用其極」。

喵：我們全家靠你了~（微博）

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「貓貓撒了彌天大謊，但卻收穫了奴才」、

「這隻浪貓真的很懂人情世故」、

「裝個跛腳，不愁吃穿」、

「相信我這浪貓一定是貓咪界的奧斯卡最佳男主角得主」、

「不使點小手段怎麼能獲得鏟屎官」。



延伸閲讀：女子花兩年時間與流浪貓建立感情：我向牠走99步牠只需朝我走1步（點擊連結看全文）

+ 5

延伸閱讀：

懷孕巨蛇被車輾斃腹部破裂「噴出」40條幼蛇 駭人影片瘋傳引議

全台首次！玉管處拍攝到黃喉貂親熱 但不幸仍傳3起路殺

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】