暴躁貓咪被困樹洞中3天　還鬧脾氣不讓人救　最終要靠這方法脫險

在美國俄亥俄州哥倫布市，網友@胡克（duane.hook） 在做公益性質的動物救援活動，他最近接到了一個求助：一隻叫做「Spice」的小貓被困在家門前的大樹上三天了，主人無計可施。



於是，胡克立刻前往現場，才發現這次救援頗有難度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

暴躁貓咪被困樹洞中3天（facebook@duane.hook）

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Spice是一隻貓如其名的小貓，脾氣很大，而牠被困的位置是樹頂端的一個樹洞。牠可以在樹洞裏來回溜達，但頭出來了，身子拔不出來。

胡克一開始尋思誘惑小貓出來，這樣救援比較溫和，於是他爬上樹，用貓條勾搭牠，但貓不吃也不出來還發脾氣。

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就這麼耗了很長很長時間，眼看懷柔政策不行，他最後只能藉助梯子，把手伸進洞裏愣是給貓薅出來了。

但Spice被救下來之後，表情依然很不屑，看這表情完全沒有反省的意思呢！

貓：有本事盯死我，不然下次還敢~（facebook@duane.hook）

貓：有本事盯死我，不然下次還敢~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】