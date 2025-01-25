暴躁貓咪被困樹洞中3天　還鬧脾氣不讓人救　最終要靠這方法脫險

撰文：貓與愛的世界
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在美國俄亥俄州哥倫布市，網友@胡克（duane.hook） 在做公益性質的動物救援活動，他最近接到了一個求助：一隻叫做「Spice」的小貓被困在家門前的大樹上三天了，主人無計可施。

於是，胡克立刻前往現場，才發現這次救援頗有難度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

暴躁貓咪被困樹洞中3天（facebook@duane.hook）
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Spice是一隻貓如其名的小貓，脾氣很大，而牠被困的位置是樹頂端的一個樹洞。牠可以在樹洞裏來回溜達，但頭出來了，身子拔不出來。

胡克一開始尋思誘惑小貓出來，這樣救援比較溫和，於是他爬上樹，用貓條勾搭牠，但貓不吃也不出來還發脾氣。

沒有養貓卻聽到客廳傳來喵喵聲　拆開包裹驚見牠　後續有好結局曬出窗外的貓窩被吹到露台上　隔天去取時看到讓人心酸又溫馨一幕

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就這麼耗了很長很長時間，眼看懷柔政策不行，他最後只能藉助梯子，把手伸進洞裏愣是給貓薅出來了。

但Spice被救下來之後，表情依然很不屑，看這表情完全沒有反省的意思呢！

貓：有本事盯死我，不然下次還敢~（facebook@duane.hook）

貓：有本事盯死我，不然下次還敢~

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流浪貓闖進長者散步小隊　自來熟又配合腳步　最終牠得到這樣安排貓咪冷得要用枯葉來取暖　救起後揭發牠是被遺棄　後續好運連連14歲肥胖盲眼老貓沒人領養直到她出現　被愛包圍下牠變得不一樣家中百厭貓打翻酸奶不認錯　貓奴決定用最嚴厲懲罰「洗澡攻擊」與愛貓從相遇到永別　男子決定要這樣拍照　留下最珍貴的回憶每天早上都被貓咪們另類鬥毆聲吵醒　貓奴超無奈：只是想睡個懶覺想知黑白貓睡覺時為何不斷在踢腿　資深貓奴神回應：沒必要去探究

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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