守宮見主人回家秒緊捉不放手　畫面太溫馨獲網民激讚：前世是狗狗

怎麼可以這麼塞乃！一名日本飼主養了兩隻守宮，其中豹紋守宮「小圭」（キュー）特別黏人，只不過是離開了一個晚上，再相見竟然緊緊抱住主人的手指不放，黏TT超有愛的畫面融化許多網友。



飼主在X（@modo_kichi）分享有趣的經驗，日前他出門一整天，留下心愛的守宮獨自乖乖顧家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

比狗狗還黏！守宮見主人回家「攬牢牢不放手」 下巴猛蹭討摸融化網民。（x@modo_kichi）

守宮一日不見主人如隔三秋，緊抱著手指不放。有這麼愛黏人的守宮嗎？

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沒想到一回家守宮就忍不住想要抱抱，雙手緊緊抱住主人的手指，還把下巴也靠上去希望能夠更貼近主人一點點。

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守宮不是冷血動物嗎？

（x@modo_kichi）

主人原本想把手緩緩抽出來，但小圭的愛意實在太強大，一度懸在空中也不肯鬆手，最後原PO不敵這番公式，只好示意守宮上手休息，兩人的互動超級有愛。許多網友紛紛大讚小圭前世或許是一隻狗狗，打破對「冷血」動物的刻板印象，才會這麼黏人吧！

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