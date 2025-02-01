守宮見主人回家秒緊捉不放手 畫面太溫馨獲網民激讚：前世是狗狗
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
怎麼可以這麼塞乃！一名日本飼主養了兩隻守宮，其中豹紋守宮「小圭」（キュー）特別黏人，只不過是離開了一個晚上，再相見竟然緊緊抱住主人的手指不放，黏TT超有愛的畫面融化許多網友。
飼主在X（@modo_kichi）分享有趣的經驗，日前他出門一整天，留下心愛的守宮獨自乖乖顧家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
守宮一日不見主人如隔三秋，緊抱著手指不放。有這麼愛黏人的守宮嗎？
+21
沒想到一回家守宮就忍不住想要抱抱，雙手緊緊抱住主人的手指，還把下巴也靠上去希望能夠更貼近主人一點點。
延伸閱讀：共乘車遇迷你可愛橘貓 卻被司機警告離遠點：身價是你10倍惹不得（點擊連結看全文）
+1
守宮不是冷血動物嗎？
主人原本想把手緩緩抽出來，但小圭的愛意實在太強大，一度懸在空中也不肯鬆手，最後原PO不敵這番公式，只好示意守宮上手休息，兩人的互動超級有愛。許多網友紛紛大讚小圭前世或許是一隻狗狗，打破對「冷血」動物的刻板印象，才會這麼黏人吧！
延伸閱讀：路邊蹲著長相奇異大耳貓 被愛包圍秒變黏人天使：獨一無二又可愛（點擊連結看全文）
+11
貓咪被困積雪排水管內 一根繩子助牠脫險 網民：喵星人好聰明二哈被逼做保母 用特殊方法哄小主人 結果這招一出全家嘈到拆天貓界男神將異色瞳姐妹白貓迷倒 左擁右抱在家開後宮：親密日常幸運小貓｜逃過火災又墜樓 最終竟只受輕傷 大家更為牠眾籌療傷西摩犬與小主人親密互動 臉貼臉如談加密對話 狗界超暖姐姐是你小紅書變身國際貓咪展 外國帥哥美女來交貓稅：牠是世界溝通橋樑
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】