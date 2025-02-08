真的要買狗狗外出手推車？4個考量點想清楚　聰明購買不花冤枉錢

現在走在路上，不難發現越來越多飼主使用寵物推車來帶狗狗散步。而尚未入手推車的飼主可能會糾結：是否真的需要為愛犬購買一台寵物推車呢？



美國知名寵物推車品牌WONDERFOLD建議，先問自己4個關鍵問題，便能準確判斷是否有購買的必要。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

真的要買狗狗外出手推車？（unsplash@qiu-dexing）

你真的需要買一部狗狗外出手推車嗎？

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1. 狗狗是否年老或行動不便？

當狗狗逐漸邁入中高齡，可能會出現行動遲緩、視力退化或聽力減弱等問題。此外，受傷或術後復原期，也會影響狗狗的活動能力。這時候，寵物推車就能成為最貼心的輔具，讓毛孩繼續享受戶外散步的樂趣。

2. 狗狗是否容易焦慮？

有些狗狗天生較為敏感，容易因陌生人事物而緊張不安。寵物推車就像是毛孩的移動小天地，能提供一個安全的庇護，讓焦慮的狗狗感到安心。

3. 狗狗體型是否較小或特別頑皮？

體型較小或特別愛玩的狗狗，可能會突然鑽進人群或危險的角落。寵物推車可以防止狗狗亂跑，讓飼主更能掌握愛犬的動向。

4. 你是否經常帶狗狗外出遊玩？

喜歡帶毛孩出遊的飼主們都知道，狗狗的體力有限，往往需要中途抱起。寵物推車可以讓疲累的狗狗舒適休息，更能替飼主減輕負擔。

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看完以上四點評估，若決定要添購寵物推車，先別著急掏出錢包，還有下述4個要點要留意。

如果狗狗年紀已大，手推車作為輔助，其實也不錯。（unsplash@japheth-revelo）

1. 體型考量：精確測量狗狗的身高、體長和寬度，確保推車有足夠的空間讓牠舒適地躺下或坐著。如果是幼犬，還要考慮成年後的預估體型。

2. 居住環境：如果住在市區，建議適合選擇輕巧靈活的款式；若常在郊區行走，需要經過草地或碎石路，則需選擇耐用輪胎的款式。

3. 天氣狀況：根據居住地的天氣，評估推車是否需要具備遮陽、防雨的功能。

4. 實用性評估：若會長期使用，可選擇折疊款式，方便收納和攜帶。

透過以上評估指南，相信你也能為愛犬選擇到最適合的推車，創造更多快樂的戶外時光。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】