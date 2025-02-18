出門趕上班遇上愛的阻撓　一文看清貓咪原因及脫身方法：愛我別走

主人別走！明明沒有告訴貓咪要出門，牠們卻能從你的一舉一動中察覺到異樣，接著使出渾身解數想要阻止你離開。



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主人別走！明明沒有告訴貓咪要出門，牠們卻能從你的一舉一動中察覺到異樣，接著使出渾身解數想要阻止你離開。（unsplash@tracy-morgan）

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1. 霸佔包包大作戰

當你開始收拾行李，貓咪立刻像忍者一樣躍進你的行李袋或背包，四肢霸氣躺平，一副「這是本喵的地盤」的模樣。雖然貓咪可能只是單純喜歡狹窄、封閉的包包空間，但對主人來說，這就是一場經過精心策劃的抗議行動。

2. 跟屁蟲模式ON

有些貓咪在主人準備出門前，會像跟屁蟲一樣緊跟不放，甚至直接黏在腳邊，讓人舉步維艱。更慘的是，如果你穿的是深色衣服或牛仔褲，一定會被沾滿貓毛，出門前還要再換一次衣服。

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3. 抗議哭訴

聰明的貓咪看到主人開始收拾物品、穿上外套，就會開啟「喵喵叫」抗議模式，試圖用聲音來挽留。但有些貓咪是在催促主人放飯，所以出門前記得先滿足牠們的食物需求。

4. 躲貓貓戰術

有些主人避免貓咪在家搗亂，或是收養時間還短，出門前需要把貓咪關在籠子裡。但很多貓咪都討厭被關籠，一旦察覺「出門=關籠子」的關聯性，就會躲到床底或雜物間深處，逼得你不得不玩一場捉迷藏。

順利出門的貼心小撇步

•出門前先餵飽貓咪、清理貓砂盆。

•調整室內溫度，確保環境舒適。

•適度陪玩消耗體力，減少分離焦慮。

•避免過度依依不捨，保持愉快的道別氣氛。



雖然貓咪的各種阻撓舉動常常讓我們哭笑不得，但這些都是滿滿的愛的表現。只要做好準備工作，避免給貓咪不必要的壓力，相信牠們一定能安心等待你回家。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】