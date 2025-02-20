夫妻遇流浪小汪攔車 停下有驚人發現 最終領走7隻混合毛球大軍
撰文：聯合新聞網
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根據《The Dodo》報導，美國肯塔基州（Kentucky）一對夫婦，日前騎車時發現被3隻可愛的小毛球沿路追車，想停下來關心卻瞬間跑出更多幼崽攔車，如今他們也公開這群毛孩的近況。
娜達莉雅（Natalea Bowling）在臉書表示，2025年的第一次騎車出遊就讓他印象相當深刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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當時夫妻倆正騎著四輪摩托車，在家裡附近閒晃的時候，發現有3隻可愛的小奶狗在身旁跑來跑去。他們一看到狗狗就停下車查看，沒想到後來竟然又追出4隻小奶汪，一共7隻瞬間包圍住兩人，面對如此可愛攻勢只好認輸投降。
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娜達莉雅指出，這群狗狗看起來又瘦又餓，懷疑很可能是被丟在路邊自生自滅。而這群狗狗好像知道遇到救命恩人，全都乖乖的放在摩托車的踏板上，一路上非常安穩的回到娜達莉雅的家中，
「牠們表現得很好，這讓我很意外」。
如今這群狗狗目測約8到9周大，看起來就像是德牧、拉布拉多、哈士奇以及澳牧的混合體。娜達莉雅正仔細照顧狗狗一家人，直到牠們全都找到溫暖的家為止。
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