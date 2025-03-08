AI科技讓養寵無憂　從智慧追蹤到自動餵食　全方位照顧毛孩所需

飼養寵物不僅需要愛心，還需要時間與精力。幸運的是，人工智慧（AI）的發展已融入我們的日常生活，讓養寵物變得更方便、更智慧！



根據寵物雜誌《dogster》報導指出，AI技術的應用範圍越來越廣，從寵物追蹤、自動餵食、清潔毛髮，未來還將擴展到寵物陪伴、遛狗服務，讓飼主能夠更輕鬆地滿足毛孩的需求。

養寵物也與AI連上關係？

+ 16

1. 寵物追蹤器

現今的高科技寵物追蹤器不僅能提供即時定位，還能記錄寵物的日常活動，如移動軌跡、睡眠模式等。有些設備甚至支援電子圍欄功能，當毛孩超出設定範圍時，會立即發送警報，避免寵物走失。此外，追蹤器還能分析寵物的行為模式，一旦發現異常，系統會提醒飼主及早注意。

2. 寵物攝影機

現在寵物監視攝影機均具備先進的視訊分析技術，並能透過手機App遠端連線，讓飼主隨時查看寵物狀態。此外，還能偵測寵物異常行為並發送通知，甚至通過麥克風與寵物交流。有些產品還能搭配Apple HomeKit、Google Assistant或Amazon Alexa等智能家居系統，為飼主提供極大便利性。

3. 自動餵食器

自動餵食器可以讓飼主遠端控制寵物的飲食，設定固定餵食時間與適當份量，確保毛孩獲得均衡的營養。某些設備還能記錄寵物的進食習慣，偵測食量或飲水量的變化，若出現異常，便會提醒飼主注意。更厲害的是，有些餵食器還能自動偵測飼料存量，發通知提醒飼主補貨，甚至提供購買飼料的優惠連結。

延伸閱讀：巨型黑狗狗在後園打滾撒嬌 獲百萬網民點讚：你肯定牠不是黑熊？（點擊連結看全文）

+ 7

4. 掃地機器人

掃地機器人除了能夠自動偵測灰塵與毛髮並進行清潔，甚至具備學習功能，能記住家中的結構布局，提高清掃效率，減少飼主的家務負擔。

5. 運動與陪伴機器人

目前，專為寵物設計的AI互動機器人正在開發中，這些機器人能夠自動避開家中障礙物（如牆壁和家具），在家中與毛孩玩耍，讓牠們維持運動量並紓解壓力。未來，可能會發展出更先進的寵物陪伴機器人，與寵物進行真實的情感互動，讓毛孩在飼主不在時也能獲得陪伴。

6. 智慧遛狗服務

AI遛狗服務也在開發中，將可根據寵物的健康狀況與喜好，為飼主提供客製化的散步計畫，例如安排合適的步行路線、時長，甚至記錄上廁所的頻率與社交互動。

從智慧追蹤到自動餵食、健康監測，AI正在改變我們與毛孩的互動方式。未來，隨著技術進一步發展，AI在寵物照護領域的應用將更加多元，讓我們期待更加智慧、便利的養寵新時代。

延伸閱讀：路邊遇上可愛流浪白色小狗 帶到獸醫診所才被告知：這不能養啊！（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：

貓咪真的渴不得！「身體出現5跡象」早就在向你求救：本喵缺水了

24歲男想抱「景點網紅貓」遭拒 竟把「貓咪丟下懸崖墜海」殘忍瞬間曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】