巴西龜排泄快易令水質變差 1文掌握換水秘訣 避開不適應問題
撰文：波奇網
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飼養巴西龜的人群很多，巴西龜是龜類中比較可愛的一種，而且飼養起來非常的簡單。其實除了水質，也沒有需要特別強調的地方。食物很簡單，雜食性的，雖然以肉食為主，但是也基本什麼都吃。還有就是非常的耐飢餓，也方便大家照顧。
唯一不很好的就是老需要換水，也不是巴西龜對水質有什麼特別高的要求。就是巴西龜吃的多，排泄快，基本上剛換的水，一兩天就髒了。如果是室內飼養，基本上就是分分鐘，巴西龜待的水域就會渾成一鍋湯，還發臭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這種情況下，根本沒法餵食。如果你這時候去餵食，基本上也就是讓巴西龜在吃屎吃尿。又噁心，又容易腐爛，還有可能滋生各種細菌，真菌等。這個算得上是令人煩躁，而且龜也不健康。這個時候需要你進行換水了。
完全的更換清水並不是好事，因為不是所有龜都習慣清水的。尤其是部分沼澤龜和水龜，這些龜和巴西龜一樣都能適應換清水的不適。但是牠們往往都是，在換上清水後，迅速便在裏面進行排泄，讓剛換的水立刻變得渾濁。
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但是要保持衛生，又只能這麼做。一般是在餵食4小時之後，將龜撈出換水。換水的時候，要把飼養的容器清洗乾淨，最好都刷一下。再注入適當溫度的水，把龜放回水中。不過，巴西龜很快就會排泄，再次把水弄髒。
有的朋友比較有耐心，會再一次換成清水。這種時候龜是沒法再排泄的，以前已經排盡過一次了，基本上水就是乾淨的了。這也有可能引起龜的不適，但是時間長了，龜也可能習慣。
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