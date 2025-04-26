9.5KG流浪虎斑貓　滿口爛牙卻吃不停　獸醫找出催淚原因：有心結

收容所迎來一隻小骨架胖貓，體重重達約10公斤，但因為小骨架的短腿貓很少有這麼胖的，連從業10幾年的動保人員都覺得不可思議，但深入探究才發現這隻貓咪會這麼胖竟然是因為「有心結」導致的。



根據《The Dodo》報導，美國傑佛遜郡動物保護協會（Jefferson County Humane Society）日前迎來一位超重量級9.5公斤短腿虎斑貓柏莎（Bertha）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一定要吃到撐到快吐才會安心（Addison Baker）

柏莎在今年2月底被送進收容所時，現場工作人員全都驚呆了，因為牠的體型對一隻小骨架的貓來說，實在胖到太不可思議。

收容所發展經理戴姆伍德（Brandi DeNoon-Damewood）表示，柏莎胖到連收容所貓秤都放不下，只能用狗的體重機秤重，

「我做這行十多年，從沒看過這麼胖的小骨架貓咪，肥到不可思議的程度」。

戴姆伍德指出，柏莎除了肥胖還有很多健康問題，包括牙齒感染、傷口潰爛與行動困難等，甚至要靠吊帶輔助才能勉強活動，獸醫團隊立刻為她規劃了減重計畫，搭配傷口護理與每日運動，希望能一點一滴幫她找回健康。

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據悉，柏莎原本的飼主因無力負擔龐大醫療費用才會把愛貓送到收容所，經過收容所人員觀察，造成柏莎異常肥胖的主因之一可能是「心結」所導致的，這個心結來自於牙痛導致她只能吃罐頭與軟性食物，加上牠又曾經是流浪貓，過去流浪在街頭時期曾忍受長時間的飢餓，導致她對食物有強烈依賴，產生「一定要吃到撐到快吐才會安心」的習慣。

戴姆伍德說，柏莎嘴裡滿是鬆動又斷裂的爛牙，很多貓咪在這種情況下會因為吃東西太痛乾脆就不進食，但柏莎不一樣，牠對食物的依賴性太強，就算是吃東西嘴巴會痛爆，牠還是會強忍疼痛繼續吃，

「因為吃東西對牠來說已經是貓生最快樂的事情沒有之一」。

因為柏莎的爛牙情況太嚴重，獸醫團隊不得不為牠處理口腔問題，爛牙拔掉後柏莎的性格開始慢慢有了轉變。一開始牠怕人又不愛動，總是低著頭不出聲，但隨著體重逐漸下降，牠變得超愛喵喵叫，只要想被摸就會主動叫人類來找她，變得越來越有自信也跟人類越來越親近。

柏莎成功的撐過了減重計畫，目前體重也來到正常的5公斤左右，前陣子也找到了新的飼主，新飼主對她疼愛有加，也承諾會持續幫助她完成健康減重旅程，陪她一起找到除了食物之外的快樂。

不少網友看完柏莎的故事後深受感動，留言表示

「原來胖貓也會有心結，看到她願意敞開心房真的好感動」、

「減肥這條路真的很不容易，但有人陪，就會走下去」、

「我也想養一隻會講話撒嬌的貓貓」。



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