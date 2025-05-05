秘魯忠犬來到病逝主人葬禮上　跳進土坑守護到最後時刻：別離開我

這天，秘魯一隻叫做「克里斯賓」（Crispín）的狗狗不顧阻攔，跳進了擺放棺木的土坑裏，久久不願意離開，因為，那裏面是它最愛的主人...



秘魯忠犬不欲與主人分別（tiktok@saltapeque）

克里斯賓的主人名叫「賈辛託」，因病去世後，家人決定沉痛地送他最後一程。而克里斯賓似乎並知道這是最後的告別，跳進埋葬的土坑裏，久久不願離去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家人也表示，克里斯賓在主人生病之際，從沒有離開過病榻旁，一直在旁陪伴。

秘魯忠犬不欲與主人分別（tiktok@saltapeque）

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克里斯賓和主人的感情十分密切，他們是最好的朋友，或許，克里斯賓是在用自己的方法說再見吧...

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】