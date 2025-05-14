比特犬愛泥巴浴卻討厭洗澡 表情瞬間變哀怨網民笑爆：要被處決了
撰文：狗與愛的世界
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許多狗狗都喜歡玩水，卻很討厭洗澡，這隻住在美國的比特犬「傑克」自然也不例外。
這天，網友帶牠出門散步，傑克卻直接跑進了髒兮兮的水坑裏，洗了一場快樂的泥巴浴。
結果沒想到的是，傑克回家被帶去洗澡時，卻變得滿臉心不甘情不願哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
比特犬的快樂，其實很簡單
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從畫面中可以看到，泡在坑裏的傑克在泥水裏艱難前進，牠似乎非常滿意這個特別的泳池，就連舌頭都開心地跑來出來。
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然而，等他們回到家，迎接這隻汪星人的就是浴室與蓮蓬頭，沒想到剛剛還在快樂玩水的傑克瞬間變得一臉哀怨，但還是乖乖坐在浴缸裏讓主人幫忙衝身體。
許多人看到後紛紛表示：
「牠真戲劇化。」
「為什麼牠像是要被處決了。」
「這絕對是牠滿臉怨恨的樣子。」
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