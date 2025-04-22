11歲老貓被棄收容所門外　寵主留下不捨紙條感動義工：請善待牠

一隻11歲的年邁灰貓被飼主打包進籠子裡面，棄養在一間流浪動物收容所門口，志工看到籠內有一張手寫紙條，上面寫的滿滿都是飼主的不捨與愛，雖然任意棄養是不對的，但也許飼主真的有什麼隱情，必須要棄養這隻養這麼久的貓，令人相當難過。



根據The Dodo報導，美國邁阿密一隻名叫拉拉（Lala）的灰貓原本在溫暖的家中陪伴主人生活了11年，某天卻突然被放進籠子、留在邁阿密大都會人道協會（Humane Society of Greater Miami）門口的繁忙街道上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻11歲的年邁灰貓被飼主打包進籠子裡面，棄養在一間流浪動物收容所門口。（Humane Society of Greater Miami）

動保中心社群經理赫南德斯（Tiffany Hernandez）表示，隔天早上收容所志工發現門口有一個運輸籠，察覺到在籠子裡緊張到蜷縮成一團的拉拉，籠子上還貼著一張讓人心碎的紙條，上面寫著

「拉拉是我們家的一份子，已經陪伴我們十一年了，牠是隻非常甜美可愛的貓，所需要的僅有食物與愛而已，因為某些原因不得不與牠告別，拜託請好好善待他」。

赫南德斯說，他們讀完這張紙條真的很難過，可以理解飼主家可能真的發生了什麼大事，因此不得已拋下這隻已經跟了他們超過十年時光的愛貓，雖然不鼓勵飼主們任意棄養，

「好在飼主一家是把拉拉送來收容所門口而不是隨便丟在路上任其自生自滅，這也算是某種程度上的負責吧」。

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2023年以來，拉拉就一直待在收容所裡。也許是因為牠在新環境中顯得過於害羞，總是縮在角落不敢主動接觸人類，因此常被前來領養的人錯過。曾經有一位志工將拉拉接回家短暫照顧幾週，結果證實牠其實非常黏人、愛撒嬌，有些領養人來探望時，拉拉一開始雖然略顯拘謹，但很快就靠近人、主動吃餅乾，甚至願意被摸頭撒嬌，讓人驚呼「完全是一隻被誤解的天使貓」。

目前收容所還在積極為拉拉找尋新家，雖然牠的年紀已經老大不小了，不符合很多人喜歡養年輕貓咪的想法，但赫南德斯認為老貓也是直得被疼愛的存在，

「希望能夠早日為親人的拉拉找到後半生的幸福家庭」。

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