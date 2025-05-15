狗狗聽不懂坐下指令？貓咪神助攻網民笑翻：求汪星人心理陰影面積
撰文：貓與愛的世界
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最近，網友@Hannah Louise Broad 的朋友將狗狗寄養在她家。
因為聽說狗狗很聰明，網友就跟男友一起訓練狗狗坐下。可不知道咋回事，這狗就傻站着，對指令無動於衷並表示困惑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但男友也很犟，一遍遍嘗試，最後…家裏兩隻寵物貓坐下了，狗也沒坐下、
貓：
「這狗有點忒廢物了！」
「傻狗，學着點ok？」
「坐下，懂嗎？像我們這樣！」……
小貓的聰明樣子得到了很多網路姨姨們的點讚，大家都說貓聰明。
網友見狀，也是忍不住替狗子說兩句話：
「其實狗狗很聰明的，牠聽得懂坐下的指令，那天不坐，可能是因為第一次見到貓，比較驚訝，所以忘記了。」
狗：
「謝謝你，人！」
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