狗狗聽不懂坐下指令？貓咪神助攻網民笑翻：求汪星人心理陰影面積

最近，網友@Hannah Louise Broad 的朋友將狗狗寄養在她家。



因為聽說狗狗很聰明，網友就跟男友一起訓練狗狗坐下。可不知道咋回事，這狗就傻站着，對指令無動於衷並表示困惑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗「反向教學」，要向貓咪學習如何坐下？（tiktok@hannahlouisebroad）

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但男友也很犟，一遍遍嘗試，最後…家裏兩隻寵物貓坐下了，狗也沒坐下、

貓：

「這狗有點忒廢物了！」

「傻狗，學着點ok？」

「坐下，懂嗎？像我們這樣！」……



小貓的聰明樣子得到了很多網路姨姨們的點讚，大家都說貓聰明。

網友見狀，也是忍不住替狗子說兩句話：

「其實狗狗很聰明的，牠聽得懂坐下的指令，那天不坐，可能是因為第一次見到貓，比較驚訝，所以忘記了。」

狗：

「謝謝你，人！」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】