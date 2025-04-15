拉布拉多犬掉毛大作戰　收集24公斤不是夢　網民：可製作一張棉被

拉不拉多「Unique」是個兩歲半的小女生，現在正在與導盲犬寄養家庭一起生活。



Unique是家裏的廢毛製造機，每天都會生產一大球的狗毛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

於是，寄養家庭便決定開啟一場毛球收集挑戰，最終目標則是要達到Unique的24公斤體重。

拉布拉多犬掉毛大作戰，要收集24公斤不是夢想。（Threads@yjsquared）

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畫面中可以看到，Unique乖巧地站好，用鼻子頂着今天收集的廢毛們，而旁邊的玻璃缸裏則放着大大小小的白色毛球。

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寄養家庭表示，他們在Unique兩個月大時就開始幫牠養成梳毛的習慣，所以Unique並不會對此感到討厭。

拉布拉多犬掉毛大作戰（Threads@yjsquared）

許多網友們也是對Unique每天的廢毛量感到震驚：

「哇，拉拉也梳得到這麼多毛喔！」

「自己的自己負責。」

「剛好到冬天多一個棉被！」



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