拉布拉多犬掉毛大作戰 收集24公斤不是夢 網民：可製作一張棉被
撰文：狗與愛的世界
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拉不拉多「Unique」是個兩歲半的小女生，現在正在與導盲犬寄養家庭一起生活。
Unique是家裏的廢毛製造機，每天都會生產一大球的狗毛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是，寄養家庭便決定開啟一場毛球收集挑戰，最終目標則是要達到Unique的24公斤體重。
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畫面中可以看到，Unique乖巧地站好，用鼻子頂着今天收集的廢毛們，而旁邊的玻璃缸裏則放着大大小小的白色毛球。
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寄養家庭表示，他們在Unique兩個月大時就開始幫牠養成梳毛的習慣，所以Unique並不會對此感到討厭。
許多網友們也是對Unique每天的廢毛量感到震驚：
「哇，拉拉也梳得到這麼多毛喔！」
「自己的自己負責。」
「剛好到冬天多一個棉被！」
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