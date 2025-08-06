小貓因寄生胎長出6條腿　獸醫切除多餘腿　1舉動讓牠從此幸福安穩

今年4月的的時候，加拿大Edmonton市的一戶居民，發現家裏的院子有貓闖入。但這隻貓身體實在是太奇怪了，屁股很大，好像得了什麼重病。



於是，她趕快聯繫了當地的動物救援機構對小貓進行救助。就這樣，小貓Bitsy被送到了收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，工作人員看到牠還以為是得了什麼腫瘤，亦或是那種連體貓。結果檢查後才發現小貓是罕見的寄生胎，牠在媽媽子宮裏的時候，吸收了其他咪，導致牠天生6條腿，還多了一個骨盆。

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因為多出來的兩條腿影響到了Bitsy的行動能力的，導致牠一直拖着腿走路，皮膚潰爛……綜合種種，大家一致決定手術切除牠多餘的腿。

於是，醫生花了2個小時手術，切掉了Bitsy多餘的兩條腿，以及一條失去行動能力的後腿。

手術非常成功，小傢伙恢復得很好，現在終於可以完全躺下休息了。

後來，為了讓Bitsy以後能得到更為專業的照顧，獸醫收養了牠，孩子也算是過上好日子了。

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