以為尋回走失藍貓照顧足一年　原住民真貓突回家驚揭養了「替身」

小貓，是不是都是「偽裝者」啊？！



最近，刷到一網友@angia_v的分享：她家藍貓在去年的時候走失了，她想盡辦法去尋找小貓，都沒有什麼消息。直到半年後，小貓被找回來了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓「回歸」，依然很愛很親主人。（tiktok@angia_v ）

兩隻貓到底有多像才會認錯：

雖然瘦了點，但狀態什麼的都還好，依然很親很愛她。跟家裏的橘貓也相處得和之前一樣和諧。小貓這次回來，也更粘人了，似乎跑丟時經歷了很多…網友很心疼牠，加倍對貓咪好，悉心照料。

就這樣，人和貓幸福生活了一年，卻發現事情不太對啊！幾天前，網友剛佈置好家裏的聖誕樹，突然發現有隻藍貓朝自己走來。

一開始，她以為是自家貓又趁着開門的時候偷跑出去，忙得叫牠。等小貓進屋後，才發現不對勁，這隻貓似乎變胖了。網友有點懵逼，以為自己看錯了，直到她發現屋裏還有隻貓！

網友瞬間傻眼，她後知後覺，剛剛跟自己進門的這隻是自己原本的貓，而去年被找回來的小貓是一隻冒名頂替的！嚯，整成真假美貓王了！

顯然，時隔一年多回家的真·原住咪本咪也非常震驚，牠看着屋裏的小貓一眼又一眼，又來回看網友，彷彿在問：「媽，牠是誰？！」網友：「不造啊！」

最後，網友把兩隻貓全留下了。事實上，類似抓馬的事情，似乎常有發生：網友在院子裏往外看的時候，意外發現自家狸花貓委屈地趴在門口的綠植旁邊。她以為是貓跑出來了，急忙開門叫小貓名字。隻貓聽到「鏟屎官」的呼喚，也是一秒都不帶猶豫的，立刻跑進家門。

然而，等網友和貓一起進屋後，才發現那根本就不是自家貓！

網友也是很無語，她覺得因為長得像而認錯貓也正常，畢竟誰看到一隻跟自家貓長得一摸一樣的貓在家門外，都會着急，怕貓跑丟。

但問題的關鍵是，這貓也太自來熟了吧！一叫就過來，跟着她進門口，面對大狗還有原住咪們，一點都不怯場，就好像牠本來就屬於這個家一樣。有人就說了：「有沒有可能牠和你家貓換班已經有一陣了？」emmm……maybe！

又一個認錯貓咪的：

有的貓是因為長得像是偽裝者，但有的貓……是天生的偽裝者！網友意外發現自家狗子總是蹲在貓房那裏看看，她也不明白為什麼，也過去看看，然後震驚發現自家貓房裏竟然多出來一隻乳牛貓！

開門讓狗子玩居然多出來一隻乳牛貓：

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哪來的貓啊？網友百思不得其解，立刻調取監控：

原來，網友為了方便家裏的狗狗去院子裏玩耍，所以，常年開着門。小乳牛找準餵飯時間，白天從院子裏溜進來，然後由貓房上面鑽下，混入貓群偷吃。晚上的時候就躲在貓廁所裏睡覺…

就這麼潛伏了半個多月，直到被狗發現……

不過，網友也沒太管牠，很有耐心地等着貓貓自己暴露。就這樣混吃混喝好幾個月，小貓終於意識到自己被發現了，主動走了出來。而網友也將牠收養了，並且改造了一個超大的貓房出來，方便貓貓們玩耍~

看來，小貓們都是出色的偽裝大師。

家裏養貓的，都好好檢查檢查啊，萬一犄角旮旯裏就藏着一隻小貓咪蹭吃蹭喝呢！

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