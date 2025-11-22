老貓失蹤13年終回家 生命最後在主人愛中離去 貓咪忠誠感動網民
2012年，網友@Jade Yhnell要從英格蘭Bristol搬家到Tredegar。
在搬家途中，5歲的小貓Minx受到驚嚇，跑丟了。這給她急壞了，貓是她從小養到大的，像家人一樣，但她用盡辦法，卻還是沒能找到小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
丟失Minx後，網友幾乎每隔一段時間，就要給原址的收容所打電話問，有沒有見過牠，可一直都沒有消息。
時間一點點過去了，就在網友以為小貓已經不幸離世了，13年後的今天，她竟然接到了一個距家225公里的收容所的電話，對方表示：Minx找到了。網友特別震驚，要知道現在的Minx已經18歲了，牠竟然還活着！
於是，網友立刻開車前去接貓。久別重逢，雙方都特別高興，尤其Minx一眼認出主人，還不停地用頭蹭着她，發出呼嚕聲。
網友將小貓帶回了家，悉心照料，可惜……快樂並沒有持續下去，被診斷出患上癌症的Minx回家後沒多久就去世了。
網友心痛又無奈：
Minx到最後都是一隻很棒的小貓，辛苦了！在生命的最後回到我們身邊，謝謝你。如有來生，請再來我家，媽媽再也不會讓你跑丟了。
