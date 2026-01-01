貓咪懂人類語言！日本研究：貓能將詞語與影像聯繫　認知能力驚人

貓咪能夠理解人類語言？日本的麻布大學科學家發現，家貓可以在沒有獎勵或提示的情況下，將人類的語言與影像聯想起來，這讓我們對貓咪的理解能力有了新的認識。



這項研究發表於《Scientific Reports》期刊，研究人員讓31隻志願家貓觀看電腦螢幕上的動畫，並聽到配有兩個無意義詞語「keraru」和「parumo」的影片。當貓咪觀看影片時，播放對應的詞語，之後給牠們短暫休息，然後再次觀看影片，但這次研究人員將詞語對調。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

研究人員觀察貓咪在影片對調時的反應，發現貓咪在聽到不同詞語時，凝視螢幕的時間比最初播放時更長，甚至有些貓咪瞳孔擴大。這些跡象顯示貓咪對詞語和影像的對調感到困惑，意味著牠們已經在腦中形成了詞語與影像的聯繫。

貓咪懂人類語言？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

貓咪會懂人類語言，能將詞語與影像聯繫（pexels；01製圖）

+ 6

即使無誘因 也能將聽到的詞語與影像連結

圖片顯示了實驗的兩個階段：習慣階段和測試階段。在習慣階段，家貓分別觀看與「Parumo」和「Keraru」對應的動畫，每次持續7秒，共最多進行8次測試。在測試階段，研究人員將詞語與動畫對調，觀察貓咪對影像和詞語變化的反應，以了解牠們是否形成了詞語與影像的聯繫。（《Scientific Reports》）

圖片顯示了實驗的兩個階段：習慣階段和測試階段。在習慣階段，家貓分別觀看與「Parumo」和「Keraru」對應的動畫，每次持續7秒，共最多進行8次測試。在測試階段，研究人員將詞語與動畫對調，觀察貓咪對影像和詞語變化的反應，以了解牠們是否形成了詞語與影像的聯繫。

這項發現意味著，貓咪或許能夠將人類說出的許多詞語與環境中的物件聯繫起來。過去的研究已經顯示，貓咪能辨認出自己的名字，而這次的研究則進一步揭示了牠們對詞語的理解可能比我們想像的更加廣泛。研究人員認為，這些結果表明家貓具備一定程度的語言理解能力，能夠將聽到的詞語與特定的影像或物件相連結，即使沒有任何獎勵或誘因。

相關文章：金漸層貓與主人撞臉？複製貼上式自拍萌炸全網 網民笑稱：親生的（點擊連接看全文）

+ 1

【本文獲「明日科學」授權轉載。】