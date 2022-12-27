寵物零食減少速度異常　驚見小偷竟是他　附貓狗飼料的4個小秘密

有網友在Dcard分享自己買了一些寵物零食給自己家的貓，沒想到過了一個禮拜，發覺零食減少的速度不太對勁，明明自己餵的並不多，直到某天她見到男友熟門熟路打開裝著寵物零食的保鮮盒，才驚覺「寵物零食小偷」竟是男友。詢問之下，男友表示一直以爲是健康零食，「現在不是很流行什麼都原味的嗎？難怪吃起來有一點硬。」讓原PO無奈又好笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼貓狗飼料的4個小秘密▼▼▼

+ 21

人可以吃貓、狗飼料嗎？

這篇貼文一出，獲得網友熱烈討論，不少網友還分享自己吃過的好吃寵物零食，例如小魚乾、小饅頭點心等，許多網友都回應：「真的超好吃」、「我也都跟我家狗狗搶這個吃」、「比賣給人類吃的還好吃，味道不會那麼重，吃起來比較清爽」、「人類也可以吃啦，放心」。

不過，人類真的可以吃貓狗飼料嗎？有網友提到，其實寵物食品的成份大多比人類吃的還單純，通常不會添加太多調味料，因此口味上也較清淡，「肉的來源要看有沒有把關好，但是就論鈉含量跟高蛋白來說，確實還比較健康呢」，另外還有在寵物店工作的網友表示，「身為寵物店員工新品試吃很正常」、「我做寵物零食烘培的，有媽媽特別買給小朋友當零食吃」。

毛小孩可以吃人的食物嗎？

人類可以吃貓、狗食品，但貓、狗能吃人類的食物嗎？事實上，人類平常吃的飯菜中碳水化合物的佔比很高，常見的烹調手法（非水煮）對於毛小孩而言其實過油、過鹹，不適合牠們食用。

獸醫蔣明軒提到，人類的食物並非完全不能和寵物分享，例如調味較淡、利用水煮或蒸等單純的烹煮方式，就適合讓寵物食用。另外，像炸雞、五花肉、蛋糕等高油食品千萬不要，如果讓毛小孩吃下肚可能會引起胰臟炎，嚴重時恐致命。

如果毛小孩不慎吃下人類食物，蔣明軒建議，可以觀察「三個現象」：1.持續嘔吐、2.精神變差、3.嚴重血便，來判斷是否需要緊急就診，他也提醒，胰臟炎是寵物間常見、相當危險的疾病，千萬不可輕忽。

貓、狗的飼料可以互吃嗎？

許多人會同時飼養貓和狗，有些貓貓狗狗的感情超好，甚至會偷吃對方的食物，但貓、狗們可以互吃彼此的飼料嗎？

根據「寵物迷知識平台」介紹，貓、狗飼料在成份上差異很大，因為貓需要較多的蛋白質，狗如果長期吃貓糧，不但會容易胖，對腎臟的負荷也較大；相反的，貓咪吃狗飼料，則可能會營養不良。另外，狗飼料中缺乏「牛磺酸」，貓咪如果沒有靠食物攝取足夠牛磺酸，恐引起失明、耳聾或心臟病。

除了飼料，還有什麼是毛小孩「絕對不能吃」的東西？

巧克力：巧克力中的可可鹼對貓狗來說具有毒性，誤食恐會嘔吐、癲癇、休克。

蔥蒜類：成分會刺激腸胃，嚴重會導致貓狗上吐下瀉。

葡萄、葡萄乾：成分會造成貓的腎臟傷害，只要吃到一點就可能出現中毒反應。

酒精類：即便是少量的酒精都可能引起貓狗不適，甚至造成中樞神經系統受損，嚴重會呼吸衰竭死亡。

牛油果：含有特殊甘油酸，貓貓狗狗都無法代謝，誤食會造成嘔吐、腹瀉或呼吸困難。

延伸閱讀：寵物健康｜幼貓幼犬不能喝牛奶？兩大原因新手寵主必須知

+ 2

延伸閱讀：

鸚鵡為什麼會說話？為什麼別的動物不行？毛宇宙奧秘…還有一隻母虎鯨會說「哈囉、掰掰」

安妮亞想要企鵝！屏東海生館「賣企鵝」掀毛宇宙暴動 網友揪團購：保釋金比iPhone便宜

一生養過30多隻狗！英國女王深陷柯基魅力 愛狗成痴事蹟曝光

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】