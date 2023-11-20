貓狗保暖全攻略　冬天進補食物有這些　保暖措施注意事項一文看清

冬天來囉！毛爸媽會擔心毛孩會冷到嗎？汪喵特意準備了這份貼心攻略，讓你們都可以過個安心、溫暖的冬天！



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▼▼▼貓狗保暖全攻略▼▼▼

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怎麼知道毛孩覺得冷了？

1）耳朵、腳掌、尾巴冰涼

2️）牙齦、舌頭顏色偏淡

3️）喜歡窩在被窩、貼著體溫高的同伴睡覺

毛孩冬天進補該吃甚麼？

進補食材：肉類篇

🔸羊肉：含多種蛋白質、維生素B1／B2／E、鐵、鈣、磷、煙酸等營養素，可以增加血液循環，增強禦寒能力，有保護胃壁、幫助消化的功用，很適合冬天進補。

🔸鵪鶉：有高級雞肉之稱，蛋白質含量比雞肉更高，其脂肪、膽固醇又較低。鵪鶉肉中多種維生素的含量更比雞肉高2-3倍。可以維持心血管和皮膚毛髮健康。

🔸鴨肉：鐵質很高，具有補血的作用，且成分與橄欖油相似，可以預防心血管、動脈、腦部疾病，還能降低膽固醇。低敏且易吸收，適合腸胃或皮膚敏感的毛孩。

進補食材：中藥篇

🔸薑黃：具抗氧化作用，守護毛孩的關節、口腔健康，並提升免疫力。

餵食方式：可以在市售的薑黃粉中選擇有機款，加入毛孩的主食中。

🔸紅棗：富含鐵質、維生素 B，讓毛孩補氣養生。

餵食方式：可煮軟後直接餵食果肉，也可以打碎後煮成湯水讓毛孩舔食，注意要把棗核取出，避免刮傷毛孩的腸胃！

🔸決明子：大黃酚和決明素可以明目護眼，同時也有保肝功效。

餵食方式：可水煮後給毛孩食用，也可煮軟後加入毛孩的主食中。

🔸枸杞：富含牛磺酸、維生素Ａ、維生素Ｂ、Ｃ等，有降血糖、抗脂肪肝的作用。還可以養肝明目、延緩衰老！

餵食方式：直接用熱水將枸杞泡軟後餵食。也可以將枸杞／泡過枸杞的水加在毛孩的水、主食中。

🔸紅豆：豐富的蛋白質及礦物質，可以去濕、幫助體內水平衡，適合容易有濕疹或是異位性皮膚炎的毛孩。

餵食方式：泡水燉煮後直接放涼餵食，或直接加在主食中，湯水也可以讓毛孩喝掉。

🔸鱉蛋：含有豐富卵磷脂、核黃素及礦物質，能促進毛髮生長，是養毛護膚的珍貴食材。適合敏感脫毛、需要毛髮增長的毛孩。

餵食方式：市售多為鱉蛋粉，可以直接混入毛孩的主食一起吸收。

保暖措施注意事項

我們都知道穿衣服、保暖電器、把食物和水加熱，都可以幫助毛孩保暖，不過在做以上的保暖措施前，必須要注意以下的事項，才不會好心做壞事！

1. 為毛孩穿衣服要注意甚麼？

🔸皮膚敏感

平常就有皮膚敏感的毛孩，在衣服摩擦皮毛後可能會變得更痕癢，引致皮膚紅腫等問題。

🔸毛髮打結

由於衣服會在犬貓移動時摩擦毛髮，犬貓（特別是長毛犬貓）可能會造成毛髮打結，必須時常脫下衣服幫他們梳理毛髮。

🔸影響調節恆溫能力

犬貓本身具有調節體溫的能力，會隨著季節、氣溫變化來調節。在過度的衣物保護下，犬貓無法直接接觸外界的氣溫變化，長期可能會影響他們的調節恆溫能力，進而影響抵抗力和誘發疾病。因此，建議每天都要脫下衣服一段時間喔！

🔸尊重毛孩的意願

有些毛孩十分抗拒被衣服束縛，部分貓咪在穿上衣服後，由於某些與神經相連的觸鬚受阻，會變得石化或走路東歪西倒的，此時就要思考毛孩是否真的適合穿衣服囉。

2. 使用保暖電器要注意甚麼？

🔸電暖爐

毛孩因為身上有皮毛，所以對溫度意識的靈敏度較低，有時他們可能會在電暖爐面前趴著睡覺，一不小心毛髮就被烤焦了！

其實溫度只要達到44度以上，對他們來說就可能已經是燙傷的溫度，毛孩長時間靠近電暖爐，可能會在不知不覺中低溫燙傷，使皮膚紅腫發炎、甚至潰瘍。因此，要切記不能讓毛孩靠電暖爐太近、溫度也不能調太高，外出或睡覺時也要斟酌要不要讓機器持續運轉喔！

🔸 電暖毯

除了專屬的睡窩外，有些毛爸媽也會準備寵物電暖毯陪毛孩度過寒冷的冬天。不過一樣要注意溫度不要調太高，建議可以在電毯上再鋪上一層毛巾，既舒適、又能避免毛孩低溫燙傷。

3. 為毛孩的水和食物加熱要注意甚麼？

因為冬天的東西很容易放一下就變涼了，有些毛爸媽會為毛孩加熱水或食物。不過毛爸媽應該都聽過「貓舌頭」一詞吧？其實貓咪和狗狗都不適合給予熱燙燙的食物和水喔！在加熱時要小心別讓溫度太高，建議保持約27至35度。毛爸媽可以先用手摸確認溫度，感受到稍微溫溫的就可以了，切記千萬不可以倒熱水、燙水給毛孩喝！

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