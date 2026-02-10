城大學者與諾貝爾獎得主領導幼兒研究　促進農村兒童高質量發展

城市大學經濟及金融系助理教授周瑾與現為城大「傑出客座教授」的諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯·赫克曼共同領導「慧育中國：山村入戶早教計劃」。該研究針對零至三歲的幼兒發展關鍵期，證實透過提升照顧者與幼兒之間的互動品質，能夠顯著改善兒童在認知、語言及社會情緒等多方面的技能發展，為縮小農村兒童的早期發展差距提供實證藍圖，至今已惠及中國多地超過八萬名農村兒童。



周瑾表示，團隊希望透過研究找出真正能幫助幼兒發展的早期教育干預方式，並於社區落實，令不論身處農村或城市的孩子，都能擁有發展潛能、建立能力的公平起點。



城大「傑出客座教授」的諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯·赫克曼（左）到訪農村家庭。(城大提供圖片)

研究計劃以家訪作為核心，由受過專業培訓、且教育程度與當地家長相近的家訪人員，每周到訪家庭一次，提供約一小時的一對一育兒指導。培訓內容包括透過遊戲、唱歌、閱讀、說故事及製作簡單玩具等方式，提升照顧者與幼兒之間的互動品質。

研究採用隨機對照方式，比較接受「慧育中國」課程家訪培訓的家庭與未接受的家庭。透過一系列由淺入深的評估任務，團隊量度幼兒在認知與語言方面的能力，結果顯示，接受家訪的家庭幼兒在認知及語言能力發展上表現顯著較佳，改善幅度超過0.7個標準差，即較對照組兒童超前發育三至六個月。

周瑾表示，希望研究能令不論身處農村或城市的孩子，都能擁有發展潛能、建立能力的公平起點。(城大提供圖片)

「慧育中國」是目前中國規模最大的幼兒早期教育干預研究項目，聚焦幼兒生命最早階段的發展，並着重父母及照顧者在幼兒零至三歲成長關鍵期所發揮的作用。相關研究成果獲國際學術界高度肯定，論文已刊登於多份經濟學與兒童發展領域的頂尖期刊，包括《政治經濟學期刊》、《勞動經濟學期刊》、《計量經濟學期刊》及《兒科學期刊》。

自2015年起，「慧育中國」在甘肅、貴州、湖南、四川、青海、重慶、陝西、河北、新疆維吾爾自治區和西藏自治區等多個省份及自治區推行，而研究團隊亦正探索將其研究框架拓展至城市環境，並將於杭州開展首個城市試點，因應城市家庭的需要，進一步完善幼兒早期教育干預策略。