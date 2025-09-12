城大與美國哥倫比亞大學開辦雙聯學士課程　畢業生可獲兩校學位

城市大學與美國哥倫比亞大學（哥大）宣布，將於2026/27學年起合作推出雙聯學士學位課程直接錄取計劃，首次面向香港及全球高中畢業生招生。課程屬4年制課程，涵蓋12個本科課程，學生首兩年將於城大就讀，第三及第四年於美國哥大就讀，修畢課程後，將同時獲頒兩校士學位，為本地及國際學生開拓全新升學途徑。



新課程涵蓋城大12個四年制學士課程，學生將於首兩年在城大完成基礎及相關學科課程，隨後於三、四年級轉赴哥大，修讀主修與核心課程。畢業時，學生可同時獲得城大與哥大頒授的學士學位。

雙聯學士學位課程學術範圍廣泛，將融合兩校的核心本科課程，涵蓋商業決策分析、全球商務、國際關係及全球事務、計算金融與金融科技、電腦科學、語言學及語言應用、公共事務及管理、心理學、物理學等，橫跨人文、自然科學與社會科學領域。

城大協理學務副校長（學術事務）溫子堅表示，雙聯學士學位課程的學生將能沉浸於多元文化和體驗，對他們日後成長均有莫大裨益。美國哥倫比亞大學通識教育學院副院長Curtis Rodgers透過視象發言表示，很高興哥大能夠進一步拓展與城大的合作規模。

招生處處長林遵武（右）表示，學生於第三、四年轉赴哥大時，每年學費約53萬港元。

學生須赴美就讀兩年 每年學費約53萬港元

學費方面，城大招生處處長林遵武指出，本地學生於首兩年在城大修讀課程，只需繳付獲資助的學費，即約4.7萬港元；非本地學生則約為19萬港元。第三、四年赴哥大就讀時，每年學費約53萬港元，連同生活費總支出料每年接近70萬港元。他又表示，城大將為學生提供多類獎學金及經濟支援，學生最高可獲50萬元資助，能有效減輕學費及生活成本壓力。哥大亦設有助學金，兩校會在取錄文件中清楚列明費用及資助比例，讓學生在入學前全面掌握財務安排。

目前收生未設限額 視乎申請者數量與質素

至於學額方面，林博士指出，雙聯課程沒有設定硬性上限，初步預計首屆招生人數至少50人，並引述哥大稱「100個都唔係問題」，惟最終收生數目將取決於申請者的數量與質素。

課程即將招生接受學生申請於26/27學年入讀。溫子堅表示，有意報讀雙聯課程的本地生文憑試考生，需同時在哥大網站遞交申請以及透過大學聯招申請報讀城大相關課程。哥大會於明年2月至3月舉行面試，預料4月至5月向成功申請的學生發出有條件取錄通知，而學生亦須於8月聯招放榜時獲城大相關學科取錄，才能正式入讀課程。

被問到新課程會否影響其他課程招收本地生的數目，溫子堅稱，由於本地生學額數目是固定的，因此絕不會影響其他課程本地收生學額。