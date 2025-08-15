軟科大學排名2025｜港大本地排名最高全球67位　城大第二全球99位

內地高等教育研究機構軟科公布2025年度世界大學學術排名（ARWU），本港大學以香港大學排名最高，全球排名第67，比去年上升2位，其次是城市大學，全球排名第99位。香港大學及城市大學是香港兩間位列軟科大學排名首一百名的院校。



港大表示，學校於軟科大學排名連續第四年刷新紀錄，指出排名提升主要歸功於學術研究領域的成就。城大則表示，學校是該排名自2003年創立以來，香港第二間大學躋身百大的學校，指學校在大學教研人員「人均學術表現」的指標位列全港第一，反映科研成果的競爭力，在「科睿唯安高被引科學家數量」及「於《自然》和《科學》上發表論文的折合數量」兩項主要指標中均位列全港第二。



2025年度軟科世界大學學術排名之中，香港大學於全球排名第67，香港地區排名第1。（資料圖片）

2025年度軟科世界大學學術排名之中，城大大學於全球排名第99，香港地區排名第2，亦是排名創立以來第二間打入首一百名的院校。（資料圖片）

軟科世界大學學術排名的評分會考慮多個因素，包括獲得諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友和教師數字、在《Nature》和《Science》上發表的論文數、師均學術表現等。

香港8所公營大學均有上榜

根據2025年度軟科世界大學學術排名，香港除了港大及城大外，其他上榜大學按排名依次為中文大學（全球排名101-150）、理工大學（全球排名第151-200）、科技大學（全球排名第201-300）、浸會大學（全球排名601-700）、教育大學（全球排名801-900）、及嶺南大學（901-1000）。其中，嶺南大學屬新上榜的本港大學。

哈佛排名第一、清華內地排名最高

整體而言，排名與去年變化不大，首三位的大學同樣依次為哈佛大學、史丹福大學及麻省理工學院；而全球排名首十位的大學美國佔8間，另英國兩所大學：劍橋大學和牛津大學亦打入十大。內地方面，三甲院校的排名均有所上升，依次為清華大學（全球排名第18，上升4位）、北京大學（全球排名第23，上升1位）和浙江大學（全球排名第24，上升3位）。

港大：排名穩居香港第一 續推動知識創新

港大表示，學校於本港排名方面，繼續穩居第一。今年排名提升主要歸功於學術研究領域的成就，特別是在國際頂尖科學期刊上的發高影響力論文方面的表現。港大又提到，將繼續致力於推動知識創新，為全球學術發展作出貢獻。

城大：排名上升有賴教研水平提升

城大校長及大學傑出教授梅彥昌教授表示，城大近年在國際排名持續上升，有賴教研水平不斷提升，以及在推動國際化教育方面的領先優勢。他指，城大將繼續透過創新發展、推動全球合作，以及培育具全球視野的未來領袖，引領高等教育的發展，助力建設「留學香港」品牌，鞏固香港作為亞洲區和國際專上教育樞紐的地位。