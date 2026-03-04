樹仁大學校慶55周年　擬興建新大樓及改建灣仔校舍合共增近千宿位

今年是香港樹仁大學55周年校慶暨正名大學20年，新任校長胡懷中周二（3日）與傳媒春茗時表示，作為本港首間私立大學，仁大一路走來並不容易，大學正計劃作多項擴建工程，包括將灣仔校舍改建為學生宿舍，建立校史館，以及在寶馬山上興建新校園。他又提到，仁大特別策劃為期一年的校慶活動，包括公開講座系列及社區協作計劃，期望將知識轉化為實際行動，回饋社會，實踐「敦仁博物」的精神。



樹仁大學55週年校慶暨義工隊啟動禮由校長胡懷中、首席副校長孫天倫、行政副校長周德生博士。(樹仁大學提供圖片)

首席副校長孫天倫表示，今次提出將灣仔校址改裝為學生宿舍，具體時間表須視乎審批進度而定。若相關程序順利推進，有望於年底完成裝修工程，並在 2027 年內完工，料可提供170 個宿位。

另外，仁大將於聖貞德中學與寶馬山道遊樂場之間的用地，興建鍾期榮胡鴻烈校園。地盤面積約六千平方米，料興建樓高約八層的新綜合大樓，提供教學設施、研究設施、學生宿舍及附屬設施，預計可容納約800 至1000 名學生。

孫透露，目前項目正處於批地階段，落成時間須視乎相關審批進度而定，希望在2032 年落成。 連同灣仔校址改建後新增的170個宿位，仁大未仔將增加近千個宿位。

孫天倫亦提及仁大近年的收生情況，表示仁大過去幾年的收生表現平穩，在2025/2026 學年共有約2100 名新生，當中本科生佔逾88%，非本地生佔本科生23%，預計2026/27 學年錄取本地生的人數會維持大約1300 人。

樹仁大學義工隊在紅磡過渡性房屋項目「善匯」舉辦首場活動。(樹仁大學提供圖片)

成立義工隊實踐「敦仁博物」精神

此外，為慶祝創校 55 週年及正名大學 20 年，仁大將成立由由教職員、學生及校友組成義工隊，並同步推出公開講座系列及社區協作計劃，希望將學術及專業知識回饋社會。當中義工隊在上月已完成首項服務，在紅磡過渡性房屋項目「善匯」，透過藝術工作坊、派發福袋及社區交流活動，促進居民互動。講座則會在5 月份陸續展開，由大學 12 個學系輪流策劃講座內容，講題包括日常衝突調解、拆解網絡詐騙背後的心理陷阱、敘事與溝通技巧、香港街道的文化記憶，以及人工智能如何重塑中文學習等。