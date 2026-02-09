樹仁大學｜胡鴻烈次子胡懷中出任校長　冀貫徹父母教育家精神

香港樹仁大學前校監兼校長胡鴻烈於去年7月逝世，校方今日（9日）公布，委任其次子胡懷中為校長，即日生效。胡懷中接受任命時表示，將秉承敦仁博物辦學宗旨，貫徹其父母兼樹仁創辦人鍾期榮及胡鴻烈的教育家精神。



胡懷中在接受任命時表示，將秉承敦仁博物辦學宗旨，貫徹兩位創辦人鍾期榮與胡鴻烈的教育家精神，與樹仁同仁並肩致力大學的持續發展。面對科技創新浪潮及挑戰，一方面要緊貼時代，為社會培育與時俱進的人才，同時亦要堅守以「仁」為本的價值根基，以德育啟迪青年，助他們活出具意義及有價值的人生。

胡懷中是已故樹仁大學創辦人鍾期榮及胡鴻烈的次子，擁有美國加州伯克萊大學博士學位。校方指他自1985年起服務樹仁，在大學發展各方面貢獻良多，包括行政管理、學術提升、校舍擴充及大學正名等。胡懷中自2015年開始擔任常務副校監，領導及監督仁大管理團隊統籌大學運作及發展工作。前任校監兼校長胡鴻烈於去年7月27日逝世，享年105歲，胡懷中同年8月1日署任校長一職。