城大擬北都設國際校園　夥劍橋卡文迪許學院推全球領袖培訓

由香港對外交流友好協會主辦的「全球大學校長及領袖高峰會 2026」日前一連兩天在港舉行，匯聚全球逾50所頂尖大學領袖。劍橋大學露西．卡文迪許學院（Lucy Cavendish College）院長 Girish Menon 出席峰會並發表「全球知識與社會可持續性」演講。他接受《香港01》專訪時透露，學院與城市大學合作緊密，又稱城大正積極籌劃在北部都會區設立「國際校園」，並探討引入劍橋著名的全球領袖培訓。



城大表示已就參與「北都大學城」建設成立專責委員會，統籌相關發展策略，並就未來校園、科研及創新設施作出前瞻部署。大學將結合自身優勢及長遠發展策略，積極支持北部都會區發展，以及積極與國際夥伴探討在「北都大學城」的多元化合作，攜手共建以教育、可持續發展及創新為核心的全球大學樞紐。



兩校互訪頻繁設獎學金 城大擬北都設國際校園

現時城大與露西．卡文迪許學院合作，包括設立全校獎學金，每年資助最多20名城大畢業生赴劍橋攻讀碩士（須以該學院為首選），並合辦「未來全球領袖計劃（FGLP）」，先後安排兩地學生互訪交流。

城大表示，該校高層代表團早前訪問劍橋期間，與露西．卡文迪許學院院長Girish Menon先生會面，探討開展聯合博士生指導計劃及擴大「未來全球領袖計劃」的規模。會面標誌着雙方的長期合作邁向新階段，為拓展獎學金計劃、共同研究及學術交流創造更多機遇，促進國際人才培育與流動。

Menon 院長說，兩校已建立高度互信，每年互訪會面四次。同場的城大代表亦透露，城大正籌劃在北都建立「國際校園（International Campus）」，已納入發展藍圖；若未來開辦學位課程，期望深化合作，將全球領袖培訓引入北都。

劍橋大學露西．卡文迪許學院（Lucy Cavendish College）院長 Girish Menon 說，學院與城大建立高度互信，每年互訪會面四次。（林澤鋒攝）

借鑑劍橋800年歷史 促北都防「階級隔閡」

談及北部都會區大學城，Menon 院長高度評價其藍圖，指出由政府長遠戰略牽頭、深度結合「政產學研」的模式與龐大體量，「放眼全球可能未曾見過」，香港完全有條件成為制定全球大學城成功指標的開拓者。

他又借鑑劍橋800年發展經驗，指英國大學城歷史上曾出現著名的「長袍與城鎮（Town and Gown）」矛盾，即身穿學術袍的精英階層與周邊基層居民脫節。他認為，北都大學城不應淪為封閉孤立的「象牙塔」，起步階段就必須兼顧周邊基層社區的教育共融與生活配套。

他以校園建築為例，指出劍橋數百年歷史建築維護費用高昂，如今要翻新加裝太陽能等綠能設施困難重重；相反，北都作為全新市鎮沒有歷史包袱，正好能發揮後發優勢，「有機會在當下就為未來50年至100年作規劃，真正做到面向未來（future-proof）」。他強調，無論大學城軟硬體如何推展，一切發展皆應以學生成長為本，「始終必須將年輕人與學生置於核心」。

Girish Menon強調，無論大學城軟硬體如何推展，一切發展皆應以學生成長為本。（林澤鋒攝）

香港學生居劍橋第4大國際生 讚文武雙全心繫回流

在人才交流方面，Menon 院長提到，香港學生目前是劍橋第四大國際生來源，人數比新加坡多出一倍。他盛讚港生兼具國際視野與商業頭腦，更「文武雙全」，划艇、籃球及足球隊均見港生主力，多數人更立志學成返港貢獻。

面對亞洲高校崛起，他直言「競爭是大好事」，認為老牌名校若無外部挑戰，容易「躺在過去功勞簿上食老本（Rest on laurels）」，激烈競爭終能倒逼院校革新，讓學生受惠。