京港洽談會｜許正宇：推動總部經濟 陳百里：做好雙向平台角色

財經事務及庫務局局長許正宇今日（20日）出席在北京舉行的第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」──京港攜手助力金融高質量發展專場活動致辭時表示，香港將繼續深化金融改革，積極融入國家發展大局；將進一步探索兩地金融市場互聯互通的新機遇，推動總部經濟發展，吸引更多重點企業在港設立總部或分支機構。



財經事務及庫務局局長許正宇今日（九月二十日）在第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」──京港攜手助力金融高質量發展專場活動致辭。（政府新聞處）

許正宇又指，今年是互聯互通開通10周年及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五周年，香港積極對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設等重大戰略，推動與內地金融市場的深度融合，努力把握國家發展帶來的歷史機遇。

他強調，過程中，本港始終以提升金融市場競爭力為核心，不斷強化金融服務質量，為貢獻經濟和社會發展提供有力支撐，同時為內地企業「走出去」提供優質服務；大力推動總部經濟發展，吸引內地以至世界各地的重點企業，例如從事生物科技、金融科技、人工智能與數據科學、或先進製造與新能源科技等，在香港設立總部或分部業務。

陳百里（政府新聞處）

陳百里：做好「引進來」、「走出去」雙向平台角色

今次洽談會有「投資香港」項目，其中一個專題推介活動「商貿物流合作專題推介活動」上，商務及經濟局副局長陳百里博士表示，香港作為一個國際金融中心、航運中心、貿易中心，會做好「引進來」、「走出去」的雙向平台角色，一方面幫助北京的企業跑出去跟國際接軌，另一方面把海外的投資、人才和項目經香港帶到去內地不同省市包括北京。

「十四五」規劃下，國家支持香港進一步提升國際貿易中心的地位，港府透過全球65個辦事處，積極開拓新的市場包括東南亞國家聯盟和中東國家，同時加強跟傳統市場的聯繫。他希望京港雙方以今天活動的成功舉辦作為新的起點，往後深化交流，打造更多標誌性合作成果。

投資推動署署長劉凱旋（政府新聞處）

投資推廣署今日（二十日）於北京參加第27屆北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會，向內地企業推廣香港營商優勢（政府新聞處）

投資推動署署長劉凱旋表示，香港是亞洲區內首選的國際金融和商業中心，為內地企業提供全面及完善的專業配套服務，有利他們開設及管理離岸貿易總部。內地企業可以把握香港的專業服務和投資新機遇，加快「走出去」的步伐。