施政報告2024｜改名「簡樸房」= 告別劏房？李家超：呢個問題唔易

【施政報告2024/李家超/施政報告/劏房】行政長官李家超今日（16 日）發表任內第三份施政報告，其中一個重點是一如所料逐步取締劏房，最新提出「簡樸房」概念，為合規劏房登記，面積不能少於8平方米，必須有窗戶和廁所。被問到將劏房改名「簡樸房」是否就等如告別劏房，是否換湯不換藥？李家超表示劏房問題存在十多二十年，不能一蹴而就。



被問到減烈酒稅90%，惹醫護界聯署反對，是否犧牲市民健康？李家超直言「我都唔鼓勵飲酒， 今次政策都唔係鼓勵人飲酒」，又多謝醫護界提醒大家不要飲酒。



10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜求變是長遠過程 不能天馬行空

特首李家超指，施政報告總共31800字、9章、288段，整體施政理念與上任第一日有一致性，做實事、做成事，施政三個原則：市民為中心、經濟為主軸、發展改善民生。

他表示，最重要市民受惠，每天都有新問題出現，解決問題一定以市民為中心。經濟措施可以解決很多問題，很多政策需要錢，但市民都在經濟發展中受惠。發展可以改善民生，他表示改革沒有停止的時候，自我求變求進是長遠過程，要按照香港實際環境配合社會周邊變化，不能夠僅僅天馬行空。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜改革求進 有缺失就要動手術

李家超強調改革求進，進程不斷要思考，體系欠缺要建立就要「從零變有」，有缺失就要動手術，要清除障礙，要不斷鞏固強化完善提升，持續深化改革。他表示改革過程要通過歷史看現實，透過現實看本質，任何事情都有前因後果，不會突然發生，如果看問題片段就看不到全貌。

他表示問題出現可能結構性、可能週期性、可能制度或者個人問題，要了解問題的根源，判斷本質改革要明白系統觀念，每件事存在牽引不同部分。他表示系統觀念要有全面局部關係、當前與長遠關係、主要與次要矛盾關係、特殊與一般關係、宏觀與微觀關係。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜施政報告目標應時代演變

李家超表示任何改革及政策制定都要通盤考慮，而今次施政報告目標因應時代演變，他指2022年是疫情困擾的時期，設定的目標是同舟共濟共度時艱，主題「為市民謀幸福為香港謀發展」；2023年初步踏上由治及興。今年要全力出擊，每一年看到問題，亦了解將來問題設定目標主題逐步演進。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜劏房改名「簡樸房」換湯不換藥？李家超：不能一蹴而就

被問及中央希望告別劏房，但改名簡樸房制度化是否就等於告別劏房，是否換湯不換藥，李家超指每個人理念不一樣，不同劏房也很不一致，有單位少於7平方米，但都有單位多於20平方米，8成人住劏房是因為交通、地點方便，「可能已經有樓」；6成人因為租金問題而居住，一部分人沒有能力負擔高昂租金；亦有人讚美劏房單位，例如15%因為治安好；10%因為衛生好；15%面積符合要求。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

他說一定要看清楚事件本質，按部就班處理真真正正的住屋需要，而簡樸房是平衡所有需要，取代劣質劏房，強調今次是訂立最低標準，而劏房市場都會不斷變。他表示有裝修公司已經知道真正「簡樸房」的市場規則，這類工程增加一、兩成，如果他日人人希望住大一點，市場會不斷轉變，今次處理劏房數量大：「呢個唔係一個容易嘅問題」。

另外，「簡樸房」制度要經過立法階段，會充分在立法會討論，要設立充足的登記期，登記制是要控制數量不讓劣質劏房數量加大，亦會設立寬限期讓劏房改動環境，每個單位工程費可能涉及幾千到十萬左右，「分間同唔分間，租金差距以倍計，確認後可以喺市場多年運作」，相信業主可以計算利益。他又稱，公營房屋的建造政策等，標準可能有三成要改動。

他表示重視執行的靈活性及彈性，要房屋局局長視乎簡樸房去採取行動，如果現有租客符合上樓，就可以先易後難的方法去做，強調彈性、分批處理，確保過程有序。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜烈酒減九成稅 李家超：已平衡不鼓勵市民飲酒

至於8成半烈酒都在200元以下，這類酒才減稅9成是否有用？李家超表示要推動高端烈酒貿易，內部已經充分討論，不同意見希望政府推動烈酒貿易，但都明白公共健康重要性，平衡了各方利益，參考紅酒免稅的結果，200元下的烈酒佔香港市場8成半，故8成半烈酒沒有減稅，但高端烈酒可推動市場。

他指出，2023年對比2007年紅酒進口轉口價值上升，免稅最大影響是高端酒，今次針對高端烈酒貿易增加最大，舉例紅酒免稅之後一年增加350間相關公司及1000個職位，今次已平衡不鼓勵市民飲酒和推動高端紅酒貿易。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

李家超又指多謝中央給予很多惠港政策，指不要低估每一次政策所涉及的部委數量，很多部委昆攻堅克難考慮他的意見。他表示中小企推出八項措施、放寬按揭到7成，惠民生章節很多都很快落實。

新資本投資入境計劃只能投資豪宅會否對樓市影響有限，可否進一步推動到其他樓市？李家超指已經平衡「興一利亦生一弊」，不希望投資理由令廣大市民住宅受到影響，故買賣定價5000萬，「買5000萬都唔需要政府幫助喇」，在社交媒體都有人對他表示有興趣，今次施政報告是行動型。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

被問及施政報告有何內容落實三中全會決定。李家超指，繼續以國家主席習近平在香港回歸25周年的講話作為藍圖的施政，是落實三中全會要求的深化改革。

他表示一國兩制要堅守、鞏固提升地位、要打造人才集聚高地。他舉例指，由政務司司長主持的教育科技人才委員會，就是參考習近平的教育科技人才一體的言論。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜李家超：現屆政府不重啟政改 要確保新選制順暢

被問及社民連指香港需要民主，今屆政府可否研究普選？曾稱現屆政府不會優先處理政改的李家超，今天明確表示現屆政府不會重啟政改，解釋要確保新選制運行暢順，要確保執行得好達到改制的目標，制度要配合香港情況，體制內的人要為香港謀幸福。

對於劏房不包括籠屋，是否應納入規管，李家超說現在的非法劏房會違法，政府會採取行動，聯同新的制度處理。他指制定「簡樸房」是因為處理劏房是難題，新的制度要向市場發出信號，現實有超過11萬住戶在劏房，希望市場健康存在，劏房需要符合簡樸房標準，要確認處理有序，有決心共同討論及達到共識。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜「簡樸房」推高租金？李家超：租金不合理就不會有租客

被問到施政報告關鍵詞沒提提振經濟，是否符合三中全會對港定位。李家超指施政報告大概40次提及改革，建立大宗商品交易生態圈等就是新增長點，會發現很多方面都有改革，他表示不是空談而是有機遇。要改革的地方就要改革，相信香港人的能力，要集中大家的力量。

對於有人擔心「簡樸房」新標準會推高租金，或被業主趕走，如何處理？李家超指劏戶問題存在多年，要明白立法到執行都可能要數年時間，登記期可能要12至18個月，每個月都要處理8000至9000戶，登記期需要交予立法會討論，最後亦有寬限期，可能又需要一年兩年。他表示希望劣質劏房數量不會增加，新的劏房都要遵守新標準，業主自己考慮供應多少單位，租金不合理就不會有租客。

另外，被問及公務員方面是否對23條是否有疑惑，李家超指23條剛通過，社會要掌握相關法例，要教育、完善體制。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜減烈酒稅惹醫護界反對 李家超：我都唔鼓勵飲酒

被問及減低烈酒稅是否經濟利益換取市民健康？李家超指「我都唔鼓勵飲酒， 今次政策都唔係鼓勵人飲酒」，多謝醫護提醒不要酗酒。他表示，2007年免除紅酒稅後，人均飲酒量與2003年對比差不多一樣，認同飲酒量有很多因素影響，今次是在不鼓勵飲酒與經濟之間作出平衡，故所有烈酒都要徵稅。他指高端烈酒佔市場15%，對高端消費影響不大，但理解醫護界關心，制定政策有考慮這方面。

再被問到劏房新標準推行後，會否令劏房租金上升，市場可否安置受影響的人，李家超指如果30%劏房不合資格，整體大概60%人符合上公屋，可令到取締不符合「簡樸房」標準措施下需照顧的人減少。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜政策急轉彎減烈酒稅？李家超：唔聽意見唔係解決問題嘅政府

有記者問到預算案表明未必會下調烈酒稅，點解政策急轉彎，是否出招救市？李家超指政策要因時制宜制定，審視環境就要做，聽到收集不同意見，如果政府不聽意見一個方向行都不好，「我唔認為政府改良、優化措施係負面態度」, 重申沒有最好只有更好。

被問及今次施政報告沒有大刀闊斧措施，可否說明經濟轉型是轉到哪，改革經濟轉型進展如何？他表示有行業增長，亦有行業無增長，有行業困難就可幫助，強調今次有推新措施，希望社會正面看到，最近香港在國際的客觀專業評級、地位再上升。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

對於推出住宅物業按揭7成，李家超指樓市已經穩固，情況已經轉變，以前推出的措施，若現時不改變就不合理。他指，希望幫助市民置業，施政報告諮詢期不少市民表示想置業，希望減輕他們首期的負擔。

10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

劏房方面，他表示需要務實看待，市面有需求及房屋短缺，大家生活在現實不是理想世界，指希望規管單位，目標劏房市場提供的單位要合理。他指，香港去年GDP增長逾3%，預料本地都會增長，不同行業處境不同，但行業都要改變要付出努力，大家要改革發展經濟，希望大家堅信1+1大於2，750萬市民要同心合力。