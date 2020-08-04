拆局│倘「臨立會2.0」降臨　民主派「全面抗爭」還是寸土必爭？

立法會選舉延期舉行，現時政界焦點落在人大常委會如何決定未來一年議會真空期的安排。現時無論整體政治形勢，還是未來一年議會勢力上，都對民主派相當不利：一方面要面對北京劃出的DQ紅線，活動空間漸趨收窄；另一方面，如被裁定提名無效的4名現任議員無法過渡至未來一年的議會，民主派隨時連三分之一關鍵少數否決權都失去。 對民主派而言，現時仍有一個更深層的兩難問題要處理：一旦民主派失去關鍵少數否決權，甚至倘北京決定以類似臨時立法會的形式處理未來一年議會，到底是接受任命，當欠缺議會影響力的少數派，還是抗議到底？如果是選擇全面杯葛，又會否讓23年前民主派齊齊「落車」，建制全盤主導的歷史重演？ 《香港01》向多名當年於回歸後「落車」杯葛臨立會的資深民主派人士了解，希望以其經驗寄語後輩。多人都表示對此未有立場，大致認為應先視乎人大常委會的最終決定再作打算。其中，工黨前立法會議員李卓人進一步寄語，不論是否加入來年的「過渡議會」，現今民主派也要取選前DQ的前車之鑑，現階段不應隨意公開應對策略，而應該「睇定嚟食」。

政界目前相當關注，未來一年「過渡議會」的具體安排，有待人大常委會定奪。（資料圖片）

當年臨立會由建制主導 影響深遠

回歸前夕，時任港督彭定康推出「新九組」政改方案，大幅增加1995年立法局選舉的民主成份，引起中方強烈不滿，導致中英雙方政治角力。中方最終拒絕「直通車」安排，立法局議員於1997年後齊齊「落車」，中方另起爐灶成立臨時立法會，於1998年第一屆立法會選舉前填補空缺。臨立會由特區第一屆政府推選委員會（推委會）以全票制選出。民主派不滿臨立會組成方式不民主，除民協外，其餘民主派人士集體杯葛臨立會。

由於臨立會以建制派佔絕大多數，立法工作方面，作出不少有利建制、被民主派認為限制人權的決定，影響一直延伸至今。例如李卓人於回歸前提出的勞工集體談判權私人條例草案被廢除；《公安條例》修訂後，遊行集會亦由通知制度變為須獲警方不反對通知書，導致現時公眾集會主導權落在警方身上。以至於近一年多政治氣氛緊張，民主派多次集會申請被禁，最終屢有民主派人士因涉嫌協助組織未經批准集結被起訴。

李卓人是其中一位於前立法局年代任議員，見證民主派1995年至1997年最強勢時期，以及回歸過後民主派落車、長期當議會少數派的弱勢時期。他接受查詢時表示，作為原先提案的議員，集體談判權被廢除當然感到可惜，但認為即使當日民主派沒有杯葛臨立會，1998年第一屆選舉後的立法會，仍是以建制派為主導，廢除集體談判權、《公安條例》修訂實際上也不可能阻止。因此，他認為兩個問題應分開來看，不會說民主派杯葛「臨立會2.0」，抗爭就會忽然無路可走。

李卓人寄語民主派，不論日後是否加入「過渡議會」、往後如何行事，都應先取得共識，並且「只做不說」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

李卓人勸諫：勿撐得太盡 抗爭應「只做不說」

事隔23年，歷史隨時重演，民主派陣營內近日亦出現一個討論：一旦未來一年的過渡議會，以類似臨立會形式運作，「選擇性」任命現時的民主派，到底是「堅持原則」還是「寸土必爭」。相關的立場分歧，亦隨時成為另一場分裂的導火線。

李卓人表示，由於目前人大常委會未有最終決定，故討論相關立場言之尚早。不過他認為加入也好，不加入也罷，其實都不是最重要，而是民主派各光譜人士應共同進退、討論後得出共識，並且「只做不說」：「你一開始就亮出底線，策略暴露在陽光底下，那最後只會讓北京『睇定嚟食』。」

事實上，多名「抗爭派」參選人在初選前簽署聲明，承諾「否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求」，這成為其後選舉主任提問的重點之一，亦有部分參選人因相關理由被裁定提名無效。李卓人認為，固然DQ是政治決定居多，如政府有心DQ某參選人肯定會找到理由，但如民主派過早亮出底線、自揭底牌，則完全是另一個層次的問題。參照上次經驗，他認為民主派宜先觀望人大的最終決定，再制訂下一步，不要胡亂公開策略，取「後發先至」之效。

過往有素人及激進民主派聲言，簽署共同抗爭綱領的作用實際上是「夾實」傳統大黨及溫和派，確保他們進入議會後，抗爭不會手軟、臨時變卦。未來一年，民主派活動空間收窄，「全面抗爭」與「適度妥協」之間的矛盾定必繼續存在。李卓人慨嘆：「那就是考驗各派別互信的時候了。」他又指現時惡劣環境下，最重要的是民主派同坐一條船、齊上齊落，不要再起無謂的爭端。

特首林鄭月娥以疫情為由，7月31日宣布立法會選舉延期一年。 （資料圖片/羅君豪攝）

另一名不願具名的資深民主派人士表示，今次過渡議會的安排，與當年臨立會的爭議不同，當年民主派其中一個杯葛理由，是臨立會並非基於《基本法》成立，是政治角力的產物，以篩選產生，是以民主派不加入；疫情之下押後選舉，可視為一種特殊情況，民主派實際應對方式需要再商討。

他又認為，如果真的如特首所言，單純以疫情為由押後選舉，讓現屆議員延任才能自圓其說，否則改動現屆議會的勢力分布，則肯定涉及政治因素。