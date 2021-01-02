主教山蓄水池｜鄭泳舜倡參考悉尼柏丁頓水庫保育　復修成公園

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深水埗主教山地下配水庫，早前被水務署清拆，令擁有116年歷史、戰前建成的蓄水池重見天日，事件引起公眾關注後成功煞停工程，社會已有共識將蓄水池保留下來。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜今早（2日）到主教山，進一步了解街坊對保育配水庫減壓缸的看法。他指出，上周二（29日）與發展局局長黃偉綸會晤時，建議政府可參考境外水務建築保育例子，如悉尼東面柏丁頓地下水庫保育方案，把主教山復修為一個公園。

鄭泳舜又促請政府、古蹟辦或古諮會應盡快決定配水庫的歷史建築評級，考慮評為法定古蹟，才可免於被拆。

促政府顯示決心加快配水庫保育工作

鄭泳舜在Facebook建議，在評級及保育方案上，政府應仔細諮詢街坊居民意見，認為居民普遍希望主教山「不要搞得太華麗，最重要保留原有建築巨型石柱拱門，加一些休憩設施便可」。他又指，市民最期望不要等上5、6年才可享用這地方，希望政府要顯示決心，加快配水庫保育工作。

鄭泳舜指，政府須盡快檢視主教山是否有其他具保育價值的文物，以及其他地區4至5個相似的配水庫建築，並公開交代結果。他在12月30日亦已去信立法會發展事務委員會主席，建議委員會盡快討論主教山保育方案，並要求官員交代。

▼悉尼東面柏丁頓地下水庫▼

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

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