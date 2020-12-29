主教山蓄水池｜團體促仿效外國例子保育：可成世界級歷史建築

深水埗主教山填平蓄水池工程，險毁百年歷史建築，事件曝光後引來各界炮轟，水務署宣佈暫時停工，交由古蹟辦重新檢視其歷史價值，有團體認為是次為古蹟辦的嚴重失職，對事件後知後覺，認為蓄水池是本港重要的文化旅遊資源，促請政府仿效外國例子，保留及保育雙向並行。

活現香港創辦人Paul表示，水利設施為十分重要，和上代及一個城市發展如城市化、現化代和衛生事務的歷史息息相關。在世界各地保育舊有水利設施極為普遍，當中很多成為旅遊景點。今次主教山蓄水池在香港來說是十分罕見，更有可能是全港獨一無二，惟古蹟辦在是次事件犯下嚴重失誤，並且後知後覺，事後才遲遲交代事件，但工程較早前已展開，導致部分支柱受到嚴重人為破壞，感到十分可惜，直指政府部門之間缺乏溝通。

活現香港創辦人Paul表示，水利設施為十分重要，和上代及一個城市發展如城市化、現化代和衛生事務的歷史息息相關。（資料圖片）

他提出世界各地都有不少成功的例子。「歐洲好多地方都有咁做，例如會將佢哋（舊蓄水池／其他歷史建築）善用，變成教堂、餐廳、圖書館同博物館等」。如土耳其的地下水宮殿 (Yerebatan Sarnıcı)，成功以原汁原味保留，地下的舊水池亦有完整保留，現已成為世界級歷史建築。位於英國巴斯的羅馬浴更成為當地地標，更有不少人會因為歷史建築而特意前往去參觀。

位於澳洲的paddington reservoir gardens就和香港主教山蓄水池的情況比較類近。Paul解釋，paddington reservoir gardens前身也是一個蓄水池，後改建成一個公園，並開放予公眾人士使用。他指出，主教山蓄水池附近本就是居民的晨運地方，居民更曾自行建設不少設施作休憩之用。就此，他認為主教山蓄水池為一個有潛力的地方，建議政府能仿效外國成功例子，先保留建築物，後把已破壞地方進行修復，確保結構安全下，活化蓄水池作新用途，並結合社區和古蹟元素，提供一個新休憩空間予市民善用。