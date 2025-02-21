2元乘車｜消息：維持滿60歲享優惠　每日限8程　10元以上變兩折

財政預算案即將公佈，社會最近熱論焦點為兩元乘車優惠會否調整。可靠消息指，滿60歲即可享有兩元乘車優惠會維持，但會施加限制，每日限8程。而十元以下的車資會繼續收2元，但10元以上的車資，將改為兩折計算。例如8元的車資則只需付2元車資、但20元的車資就會收2折、即要付4元車資。



消息指，本方案一方面繼續維持60歲或以上市民可享優惠，另一方面可以解決長車短搭的問題，皆因長者如選擇乘坐較貴的公共交通工具，部分費用需自行承擔，故會自行考慮。消息亦指，相信限每日8次已能滿足出行需要，無違反政策原意。



兩元乘車優惠將有調整。（張浩維攝）

雖然，不少政黨建議取消或調整60-64歲的優惠，但消息指，如改動受惠年齡恐引起動盪大，故決定維持不變，即市民滿六十歲起即可享2乘車優惠；至於10元以上車資以兩折計算，則是希望藉以減少「長車短搭」，料新方案可節省以億元計算的開支。