兩會2025︱港區人大、政協乘包機赴北京　料獲中央領導人接見

全國兩會明天（4日）起，一連兩日在北京舉行。港區全國人大代表和政協委員今天（3日）陸續出發前往北京開會，預料兩會期間會獲中央領導人接見。



港區人大政協兩會團今日（3日）出發赴京前在機場見記者。（吳秋北提供）

李慧琼冀推出更多撐民企政策

港區兩會團今日（3日）出發赴京前在機場見記者。全國人大常委李慧琼表示，十分期待總理李強將於兩會期間發表的政府工作報告；又稱今年是十四五規劃收官之年，香港在十四五規劃中有角色和定位，要總結香港過去在國家發展中的貢獻，以及積極獻言建策。

港區人大政協兩會團今日（3日）出發赴京。（陳勇提供）

李慧琼表示，對未來一年經濟發展充滿信心，亦期待有更多支持民營企業的政策出台，而人大常委會會議早前繼續審議《民營經濟促進法》，相信政府工作報告中配套措施，促進更多民營企業投資國家以及香港。

港區人大政協兩會團今日（3日）出發赴京。（吳秋北提供）

邵家輝提案：粵車南下在大嶼山試行一年再放寬至市區

另一名港區人大代表陳曼琪表示，將提出5項有關婦女、法律、大灣區人才流動的建議；港區人大代表陳振英則指，兩會焦點是政府工作報告中，對國家經濟增長方式及步伐的說明。

港區全國政協委員邵家輝介紹提案，包括將一周一行甚至一簽多行，囊括大灣區另外8個城市；粵車南下方面，建議在大嶼山試行1年，若情況許可，冀放寬到其他市區。