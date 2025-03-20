田北辰向食環投訴垃圾站堆積建築廢料　六日無人理原來環保署負責

實政圓桌立法會議員田北辰上周五行經一個食環署垃圾收集站，發現旁邊有大量建築廢料被人非法棄置，於是打食環署投訴電話及1823政府投訴熱線，結果等足六日仍未處理，直至在社交網站公開事件後，食環署向他了解具體位置，對方回應一般垃圾才是食環署處理，建築廢料則是環保署負責。



田北辰直言「越講越谷氣」，因食環署和環保署均隸屬環境及生態局，「唔係真係分工分得咁開呀嘛？況且我仲打埋1823政府嘅投訴熱線，點都會轉介俾返負責嘅部門啩？」，質疑六日期間投訴個案去了何方。



3月14日，田北辰行經一個垃圾收集站時發現旁邊有大量建築廢料，分別致電食環署及政府1823投訴熱線，等了六日也無人清理。（田北辰Instagram）

田北辰致電食環署及政府1823熱線投訴

田北辰在Facebook提到上星期五早上行經一個垃圾收集站，發現旁邊有沒公德心的人棄置大量建築廢料，不顧垃圾站張貼的大字標語：「請將垃圾放入桶內。在本收集站外非法棄置垃圾，會被檢控。」

於是，田北辰致電食環署投訴電話2868 0000，以及政府投訴熱線1823，當時他有在電話中一併反映垃圾站附近範圍一部閉路電視也沒有，質疑如何檢控非法棄置廢物的人。

真係越講越谷氣，政府處理市民嘅投訴真係要咁轉折？！ 實政圓桌立法會議員田北辰

垃圾站旁堆積建築廢料六日無人理

六天後，田北辰再去垃圾站看，發現垃圾箱內垃圾有人清理，「垃圾車嚟咗十一次，清得好快」，但旁邊的建築廢料則無人清理，「有冇搞錯！足足六日食都冇派人嚟處理，啲建築廢物繼續原封不動喺度！簡直係荒天下之大謬！」他形容自己氣憤難平，在Facebook發文公開事件來龍去脈。

3月14日，田北辰行經一個垃圾收集站時發現旁邊有大量建築廢料，分別致電食環署及政府1823投訴熱線，等了六日也無人清理。（田北辰Instagram）

3月14日，田北辰行經一個垃圾收集站時發現旁邊有大量建築廢料，分別致電食環署及政府1823投訴熱線，等了六日也無人清理。（田北辰Instagram）

發現原來環保署負責 田北辰：1823將投訴彈咗去邊？

翌日早上，食環署人員向田北辰助理了解情況，更查詢涉事垃圾站具體位置，引述對方稱一般垃圾是食環署處理，但建築廢料就是環保署負責。「唔係呀嘛……成個垃圾站張嘅警示標語都係食環嘅，一般市民梗係打返食環投訴熱線啦！」田北辰道。

食環同環保署，都係隸屬同一個局啫，唔係真係分工分得咁開呀嘛？ 實政圓桌立法會議員田北辰

田北辰又說當時亦有一併致電1823政府投訴熱線反映，「點都會轉介俾返負責嘅部門啩？咁呢6日個投訴又彈咗去邊度呀？」他質疑政府以後叫市民遇到類似情況時，如何反映或投訴呢，「仲要搵啱『門路』，真係咁都得？」