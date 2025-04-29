宋芝齡孖國企幫街坊團購買餸　請《流行都市》大廚教煮

自由黨灣仔支部主席宋芝齡落選區議會後，地區服務未有停步。本身是灣仔青年聯會主席的她昨天（28日）聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務，提供自取點，未來或擴展至上門送貨服務。宋芝齡希望減輕街坊下班後的煮食負擔，考慮增加洗衣粉、消毒藥水等家居日用品團購服務，方便在職家庭。



自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

自由黨宋芝齡（右二）聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務，啟動禮上與銅鑼灣協進會主席周振傑（左一）、無綫節目《流行都市》廚師傅季馨（左二）合照。（宋芝齡提供）

自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

「買得好」優惠團購服務以食材為主，包括多種湯包、八款加熱熟雞及袋裝米等，宋芝齡形容團購價較市價有更大優惠。目前有三個取貨地點，逢周四上午10點至下午3點，若反應好且有需求，將與大廈業主立案法團商討集運到管理處，或考慮上門服務。街坊可透過電話、Whatsapp或到自取點填表下單，同時推出首300位下單街坊可以39元購一隻加熱熟雞及新用戶註冊送一公斤米的推廣優惠 。

自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

自由黨宋芝齡聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務。（宋芝齡提供）

團購服務由宋芝齡聯同灣仔區各界協會、灣仔青年聯會、聚賢薈及銅鑼灣協進會推動，日前與灣仔區議員劉珮珊、李文龍，銅鑼灣協進會主席周振傑等人出席啟動禮，邀請無綫節目《流行都市》的傅季馨（Margaret師傅）在灣仔青年聯會會址即席示範烹製五指毛桃味原隻切雞、手撕雞飯、拍蒜青瓜、及豆豉鯪魚炒油麥菜等，約60多人參與到場。

宋芝齡表示，近年經濟環境不似預期，市民消費及飲食習慣改變，更多選擇在家煮飯，希望團購服務協助在職人士及家庭主婦解決買餸難題、紓解民困。