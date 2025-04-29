宋芝齡孖國企幫街坊團購買餸 請《流行都市》大廚教煮
撰文：潘耀昇
出版：更新：
自由黨灣仔支部主席宋芝齡落選區議會後，地區服務未有停步。本身是灣仔青年聯會主席的她昨天（28日）聯同國企華潤五豐及多個地區組織，設立為街坊買餸的優惠團購服務，提供自取點，未來或擴展至上門送貨服務。宋芝齡希望減輕街坊下班後的煮食負擔，考慮增加洗衣粉、消毒藥水等家居日用品團購服務，方便在職家庭。
「買得好」優惠團購服務以食材為主，包括多種湯包、八款加熱熟雞及袋裝米等，宋芝齡形容團購價較市價有更大優惠。目前有三個取貨地點，逢周四上午10點至下午3點，若反應好且有需求，將與大廈業主立案法團商討集運到管理處，或考慮上門服務。街坊可透過電話、Whatsapp或到自取點填表下單，同時推出首300位下單街坊可以39元購一隻加熱熟雞及新用戶註冊送一公斤米的推廣優惠 。
團購服務由宋芝齡聯同灣仔區各界協會、灣仔青年聯會、聚賢薈及銅鑼灣協進會推動，日前與灣仔區議員劉珮珊、李文龍，銅鑼灣協進會主席周振傑等人出席啟動禮，邀請無綫節目《流行都市》的傅季馨（Margaret師傅）在灣仔青年聯會會址即席示範烹製五指毛桃味原隻切雞、手撕雞飯、拍蒜青瓜、及豆豉鯪魚炒油麥菜等，約60多人參與到場。
宋芝齡表示，近年經濟環境不似預期，市民消費及飲食習慣改變，更多選擇在家煮飯，希望團購服務協助在職人士及家庭主婦解決買餸難題、紓解民困。
宋芝齡偕地區團體製AI故事書 向小學生宣揚國家安全｜政壇諸事町宋芝齡率灣仔青聯赴北京 與師範大學簽兩地青年研學交流協議宋芝齡偕關愛隊探長者 尷尬被阿婆叫「安德尊老婆」｜政壇諸事町宋芝齡教小朋友用AI寫作 八歲都可以做「大文豪」｜政壇諸事町宋芝齡率灣仔青聯與THEi高科院合作 為學生提供地區工作實習機會宋芝齡任灣仔青年聯會主席聚焦文化工作 就職禮有歌手獻唱宋芝齡成立青年聯會 拉埋《流行都市》呢位主持入會｜政壇諸事町宋芝齡、黃守東選戰後「大和解」 合體蒲頭有新搞作｜政壇諸事町區議會｜01消息：增選委員敲定 宋芝齡、黃守東「復活」擁投票權