回歸後，先後有兩大地產商創辦人逝世，扶靈規格有所不同。九年前，新世界發展創辦人鄭裕彤獲全國政協副主席、港澳特首、中聯辦主任扶靈；九年後，恒基地產創辦人李兆基扶靈人同樣有全國政協副主席，隨後的是港府兩名司長、中聯辦副主任。規格與去年逝世的另一地產商創辦人呂志和扶靈規格相似，現任特首、中聯辦主任未有扶靈。



近年，中央對香港工商界的要求說得更白，希望企業家挺身而出堅定對香港和國家發展的信心，以實際行動詮釋愛國愛港。然而，李兆基扶靈規格異於鄭裕彤，是否意味九年間中央對香港資本家態度有變？全國港澳研究會顧問劉兆佳觀察愛國媒體大力推崇李兆基為愛國愛港典範，「從呢個角度睇，我唔覺得扶靈睇得咁重要」，未必可解讀成中央對資本家尊重程度不同，亦不覺得想借扶靈表達政治訊息。



恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，出殯大殮儀式4月28日早上在香港殯儀館舉行。（夏家朗攝）

李兆基熱心公益 多次捐地捐款

人稱「四叔」的李兆基，是1970年代冒起的華資商人代表。他早於上世紀80年代成立「香港培華教育基金會」，致力為國家培養高級管理人才，並勉勵青年「學有所長，回饋社會，貢獻國家」。

他創立的恒基地產不只參與房地產建設，亦推動社會公益，包括捐地予政府在新界建屋，捐地予博愛醫院屯門建長者院舍，其後，捐地供保良局在元朗建青年宿舍。多年來，他亦向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈。（盧翊銘攝）

李家超致哀評價：傑出商界領袖和企業家

李兆基逝世後，特首李家超致哀時形容李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多；亦是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。多名局長先後撰文表揚李兆基的貢獻。

恒基地產已故創辦人李兆基扶靈名單包括全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、中聯辦副主任尹宗華。（恒基兆業地產提供）

李兆基扶靈：全國政協副主席、兩司長、中聯辦副主任

十人扶靈名單上亦有多名政商界賢達，包括全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、港大校長張翔等。

特首與中聯辦主任則於設靈時到場致祭，未有在扶靈名單，兩人擔任治喪委員會主任。大殮當天，中央港澳辦派出一局局長王振民到殯儀館致意。

李兆基喪禮，中央港澳辦一局局長王振民到香港殯儀館致意後離開。（林子慰攝）

已故新世界發展創辦人鄭裕彤扶靈名單包括時任全國政協副主席董建華、時任香港特首梁振英、時任澳門特首崔世安、時任中聯辦主任張曉明等。（中聯辦）

已故新世界發展創辦人鄭裕彤扶靈名單包括時任全國政協副主席董建華、時任香港特首梁振英、時任澳門特首崔世安、時任中聯辦主任張曉明等。（中聯辦）

鄭裕彤扶靈：全國政協副主席、兩名特首、中聯辦主任

同樣是四大地產商創辦人之一的鄭裕彤，2016年逝世後的8人扶靈名單包括時任全國政協副主席董建華、時任香港特首梁振英、時任澳門特首崔世安、時任中聯辦主任張曉明等。兩大地產商創辦人扶靈規格不同之處，在於香港與澳門特首、中聯辦主任有否參與。

已故嘉華集團創辦人呂志和扶靈名單包括全國政協副主席何厚鏵、兩名香港前特首曾蔭權及林鄭月娥、澳門前特首崔世安、代表港府的政務司司長陳國基、代表澳門政府的經濟財政司長李偉農、香港中聯辦副主任尹宗華、澳門中聯辦副主任黃柳權等。（嘉華集團）

呂志和扶靈：全國政協副主席、兩司長、三名前特首、中聯辦副主任

近年逝世的地產商，要數到去年12月的嘉華集團創辦人呂志和。當時10名港澳政商界名人扶靈，包括全國政協副主席何厚鏵、兩名香港前特首曾蔭權及林鄭月娥、澳門前特首崔世安、代表港府的政務司司長陳國基、代表澳門政府的經濟財政司長李偉農、香港中聯辦副主任尹宗華、澳門中聯辦副主任黃柳權等。

呂志和與李兆基扶靈規格相似之處，在於現任特首、中聯辦主任未有扶靈，扶靈規格有別於以往鄭裕彤。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

李兆基扶靈規格有別於鄭裕彤 中央對香港資本家態度有變？

近年，中央對香港工商界的要求說得更白，港澳辦主任夏寶龍兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，直白地提醒他們要勇於擔當、挺身而出，堅定對香港和國家發展的信心，以「實際行動」詮釋愛國愛港，共同建設美好香港，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。

最近一次夏寶龍談及「愛國愛港」議題，是上月全民國家安全教育日活動的致辭，他以商人莊世平、霍英東作範例，稱前者不懼港英施壓升起全港第一面五星紅旗，後者的船隊在「抗美援朝」突破美、西方封鎖，為國家運送大量戰略物資。

然而，李兆基扶靈規格有別於鄭裕彤，是否意味九年間中央對香港資本家態度有變？

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：愛國媒體大力推崇李兆基 不必重點看待扶靈

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時表示不想過度解讀，不想將扶靈名單與「中央對地產商的尊崇程度」扯上結論，因不知特首和中聯辦主任當時是否有要務在身，「好難因為缺席，去揣測中央對資本家嘅態度」，形容或許有時「撞啱唔得閒」。

他認為現今複雜政治環境下，中央更加要求企業家展示更多家國情懷，以及對國家的承擔，維護國家利益，而中央今次對李兆基的愛國愛港情懷已是「讚賞有加」。

李兆基受到中方大力推崇，認為係愛國愛港典範，從呢個角度睇，我唔覺得扶靈睇得咁重要。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳認為，整體而言今次北京對李兆基喪禮的規格相當高，愛國媒體對李兆基亦十分推崇，「係咪可以以彤叔（鄭裕彤）作為標準，其他人低過標準就等如不受中央尊重呢，我覺得未必」，舉例呂志和喪禮也是前特首扶靈，形容待遇亦相當高。

我唔覺得想從呢樣嘢表達政治訊息。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

他說如果一個資本家不做善事，亦不曾為國家作貢獻，「你試下搵個特首扶靈，可能拜祭都費時嚟」。