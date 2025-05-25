羅淑佩挑戰大帽山體驗「四山」旅遊　嘆回程「邊行邊唞」但感滿足

政府「發展旅遊熱點工作組」推薦「四山旅遊」，其中一座山就是大帽山。文化體育及旅遊局局長羅淑佩作為主要推手，今天（25日）一身綠色行山裝再去行山，身體力行在大帽山出發行了5個小時，坦言回程時一段山路要「邊行邊唞」才能應付，她更跟大帽山郊野公園茶水亭「蓮姐」打卡。



5月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩行大帽山，體驗「發展旅遊熱點工作組」的重點項目。（羅淑佩FB）

羅淑佩一身綠色行山裝，手持綠色行山杖和綠色背囊。（羅淑佩FB）

羅淑佩挑戰大帽山行15.5公里 體驗「四山」旅遊

羅淑佩一大早上便出發行大帽山，希望體驗「發展旅遊熱點工作組」的重點項目。她憶述天氣涼爽，陰而不雨，從大帽山郊野公園停車場出發，經甲龍古道行到雷公田，再返回起點，走一圈大約15.5公里。

政府「發展旅遊熱點工作組」熱點項目之一「四山」旅遊。（政府新聞處）

政府「發展旅遊熱點工作組」熱點項目之一「四山」旅遊。（政府新聞處）

羅淑佩行到水塘時打卡留念。（羅淑佩FB）

大帽山是「發展旅遊熱點工作組」的重點項目之一。（羅淑佩FB）

羅淑佩行山途中見到毛毛蟲。（羅淑佩FB）

回程最後2公里 羅淑佩坦言「邊行邊唞」才能應付

一身綠色行山裝，手持綠色行山杖和綠色背囊的羅淑佩，行山5個小時途中，見到小黃麖、青蛙、毛毛蟲等不同動物，形容很有趣。

羅淑佩坦言回程最後2公里要不斷從山路往上行，很具挑戰性。（羅淑佩FB）

回程最後2公里，羅淑佩坦言很具挑戰性，因要不斷從山路往上行，「我要『邊行邊唞』才能應付」，但完成整趟行山旅程後，感覺滿足感大得無比。

5月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩行大帽山，與大帽山郊野公園茶水亭蓮姐打卡。（羅淑佩FB）

3月16日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩由石壁水塘步行到大澳，18公里行山路線需時5小時。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩早前行麥理浩徑、石壁水塘

熱衷行山的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，曾分享行20公里麥理浩徑郊遊，又試過一大清早起身出發由石壁水塘行山五小時到大澳，推介大家沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。