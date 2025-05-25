羅淑佩挑戰大帽山體驗「四山」旅遊 嘆回程「邊行邊唞」但感滿足
撰文：潘耀昇
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政府「發展旅遊熱點工作組」推薦「四山旅遊」，其中一座山就是大帽山。文化體育及旅遊局局長羅淑佩作為主要推手，今天（25日）一身綠色行山裝再去行山，身體力行在大帽山出發行了5個小時，坦言回程時一段山路要「邊行邊唞」才能應付，她更跟大帽山郊野公園茶水亭「蓮姐」打卡。
羅淑佩挑戰大帽山行15.5公里 體驗「四山」旅遊
羅淑佩一大早上便出發行大帽山，希望體驗「發展旅遊熱點工作組」的重點項目。她憶述天氣涼爽，陰而不雨，從大帽山郊野公園停車場出發，經甲龍古道行到雷公田，再返回起點，走一圈大約15.5公里。
回程最後2公里 羅淑佩坦言「邊行邊唞」才能應付
一身綠色行山裝，手持綠色行山杖和綠色背囊的羅淑佩，行山5個小時途中，見到小黃麖、青蛙、毛毛蟲等不同動物，形容很有趣。
回程最後2公里，羅淑佩坦言很具挑戰性，因要不斷從山路往上行，「我要『邊行邊唞』才能應付」，但完成整趟行山旅程後，感覺滿足感大得無比。
羅淑佩早前行麥理浩徑、石壁水塘
熱衷行山的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，曾分享行20公里麥理浩徑郊遊，又試過一大清早起身出發由石壁水塘行山五小時到大澳，推介大家沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。
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