1823服務｜去年提供755萬次服務　AI機械人每月解答逾萬查詢

政府去年優化1823聯絡中心服務，工聯會立法會議員陳穎欣今日（6月11日）提出質詢，詢問現時1823各服務環節應用人工智能（AI）技術的比率、使用AI技術或人工處理個案的數目。創新科技及工業局局長孫東回應指，政府已於中心各服務環節使用AI，加快個案處理速度。孫東同時表揚管理1823的9名公務員及數百名非公務員合約員工，形容他們的工作表現令其滿意。



1823去年服務次數達755萬次。 （數字政策辦公室影片截圖）

孫東表示，1823現時提供24小時服務，接收市民對23個部門的投訴和服務要求，市民亦可透過流動應用程式、網站、電郵及電子表格等渠道使用服務。孫東指，在2024年，1823共提供755萬次服務。在運作流程方面，1823收到查詢會直接解答，投訴則會轉介到相關部門。

孫東說，1823在各服務環節使用人工智能。圖爲記者使用1823 AI聊天機器人，機器人無法回答並建議使用相關部門服務。（1823網站截圖）

四環節採用AI提速 孫東：使用比例持續上升

孫東說，1823在各服務環節使用人工智能，令工作智能、自動化，可分爲四項措施：

第一，1823在個案分流階段使用AI語音識別及演算法以分析內容，並分配個案給熟悉所涉範疇的職員處理。至於需要轉介的個案，則使用「業務規則引擎」及地政總署的「地理資訊平台」，根據個案性質、時間及地點等因素，迅速轉介個案至相關部門指定單位。

第二，書面查詢會利用生成式人工智能（Gen AI）協助草擬回覆，以提升個案處理速度。

第三，1823利用AI語音轉文字技術，加快工作流程。

陳穎欣議員提出質詢。（立法會直播）

第四，自2023年起，1823逐步提供並加強AI聊天機械人，有具備AI語音識別功能的智能化互動電話，以及網上自助查詢等數碼自助服務渠道，實時處理市民的常見查詢，從而把資源集中在較複雜的個案。

孫東強調，1823的主要工作環節已引入不同AI技術以提升個案接收、分流、轉介、處理和解決效能，使用比例正持續上升。

創新科技及工業局局長孫東今出席立法會大會回應議員質詢。（立法會直播）

數碼自助服務超越人工 AI機械人及時解答率逾九成

在使用量方面，孫東指，2023年1823數碼自助服務使用量達到390萬次，首次超越人工服務，去年更增加一成，佔總額56%，即426萬次。他說，AI機械人現時每月解答逾萬查詢，較2023年上升兩倍，及時解答率更超過九成。客戶滿意度方面，以5分為滿分，2024年的整體客戶滿意度為4.6分，較上兩年度爲高。

孫東說會繼續分析營運數據及個案處理流程，加強1823個案分流轉介機制，以及在不同環節及界面廣泛試行使用AI技術。未來會從電郵智能提取個案資料並自動連接個案管理系統，提供個案進度數碼自助查詢，加強聊天機械人的解答能力，以提升營運效率及用戶體驗。

北京「接訴即辦」改革論壇。（北京市人民政府圖片）

陳穎欣促學到北京「每月一題」 孫東：有參考

陳穎欣表示，去年獲邀參與北京「接訴即辦」的改革論壇，學習以「楓橋經驗」改善社會治理體系，用大數據掌握社情民意，將問題解決於萌芽，做到高效辦理、主動治理。她建議局方可參考北京模式，用「每月一題」的工作機制，以大數據篩選1823投訴中，長期困擾市民的難題，並作出分類，在問題未惡化之前完善政策，用AI和大數據驅動以人爲本的城市治理現代化。

孫東回應指，局方有參考內地的12345熱綫，作出「每月一題」。他指12345會聚焦處理有大量同類型個案的難題，每月就一個主題選取2至3個具體民生問題進行事項治理，提升城市治理水平。局方會借鑒內地管治方案，改進工作。

接訴即辦指北京市為促進基層民生服務而採取的一種重要舉措和創新機制，即以12345市民服務熱線為主渠道的群眾訴求快速響應機制。（資料圖片）

遇到難釐清主事部門個案 交政務司副司長定奪

孫東表示，1823會整理數據，定期交予相關部門，包括各項方案、統計數據及分析報告。部門可以綜合分析相關數據、部門營運數據及其他渠道收集的資料，識別可改善地方，配合部門總體營運策略及工作優次，提升服務質素。

地區治理領導委員會，督導和指示各決策局及部門就地區關注的議題制訂應對策略方針。（政府新聞處）

孫東強調，去年由政務司司長陳國基領導的「地區治理領導委員會」已就涉及多個部門的地區投訴，釐清主事部門，優化1823投訴處理機制。若遇到難以釐清主事部門的個案，會交由政務司副司長作最終定奪，以加快處理地區事務投訴。

香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）開發、本港首個自主研發的AI大語言模型（LLM）HKGAI V1。 （科大網頁圖片）

黃錦輝倡用HKGAI V1優化1823 鄧家彪關注冒名投訴

選委界議員黃錦輝問局方會否利用HKGAI V1模型優化1823軟件。孫東回應指政府會推出供市民使用的HKGAI「港話通」版本，解答市民問題。另外，政府亦於「智方便」開放了5500個政府數據集，未來會開放更多數據。

鄧家彪分享曾有人冒認他進行投訴，建議實行實名投訴，以防範動機不良的投訴。（立法會直播）

九龍東議員鄧家彪則分享自己曾收到1823來電，回應「鄧家彪議員辦事處的投訴」，但是那個投訴並不是由他們做出，而是某身份不明的市民。鄧家彪建議政府考慮將投訴功能與智方便融合，實行實名投訴，讓公職人員清楚知道投訴來源，並防範動機不良的投訴。

孫東：已優化投訴機制 最長29天內解決問題

孫東指，去年已優化1823投訴機制，會第一時間轉介給主事部門處理，有明確要求處理時間。目前，部門需於接獲投訴7天內決定是否受理，如果部門不能處理，則會轉介至下一部門。如果仍然無法處理，會轉介到當去民政專員，如有需要可將個案呈遞給地區治理專組主席，即政務司司長尋求指導。

孫東說，目前規定最長必須在29天內解決問題，機制正在試行，未來或會繼續優化。

容海恩倡「一站終站」。（立法會直播）

容海恩倡「一站終站」解決問題 孫東：大部分查詢都可即時處理

選委界議員容海恩分享自己日前打電話到水務署，等了20多分鐘才有人聽。她關注跨部門和部門權責不清的投訴處理速度，她指去年申訴專員的調查發現當中不少是直接影響民生，1823能否做到「一站終站」，不用每個問題都轉介到不同部門，以致繁複的程序令市民需不斷等候。翻查資料，水務署不是1823參與部門。

孫東回應指，除投訴外，大部分市民查詢1823都可以即時處理。他說，目前1823只聘用了9個公務員，另外聘用了數百個非公務員合約員工，大部分是年輕人，為年輕人提供了很多就業機會。孫東稱，他為9個公務員帶領數百員工達到這樣的程度，感到非常滿意。