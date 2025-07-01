七一・直播｜回歸28周年金紫荊升旗禮、酒會　董建華連續五年缺席

今日（1日）是香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。特首李家超伉儷、特區政府問責班子等均出席。之後，會展舉行慶回歸酒會，預料李家超將致辭。



前行政長官董建華辦公室透過公關向《香港01》表示，董建華在家休養，沒有計劃出席有關活動。今年是董建華連續五年缺席七一回歸升旗禮及酒會。其餘三名前特首，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權均有到場觀禮。



金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，懸掛國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機，在維港上空飛過。儀式上，警察樂隊將會奏樂，並在歌唱家領唱下獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，行政長官李家超出席，三名前特首亦有到場，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權均有到場觀禮。 （馬楚烽攝）

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，三名前特首亦有到場，包括林鄭月娥和曾蔭權。 （馬楚烽攝）

三名前特首曾蔭權、林鄭月娥、梁振英到場觀禮

三名前特首，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權均有到場觀禮。 中聯辦主任周霽進場時與前行政長官曾蔭權、林鄭月娥、梁振英握手。

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，中聯辦主任周霽進場時與前行政長官曾蔭權握手。 （馬楚烽攝）

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，全國政協副主席梁振英與夫人、中聯辦主任周霽、駐港國安公署署長董經緯都有到場。 （馬楚烽攝）

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，行政長官李家超出席，三名前特首亦有到場，包括全國政協副主席梁振英都有到場觀禮。 （馬楚烽攝）

董建華辦公室回應《香港01》於活動前的查詢時表示，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。（資料圖片）

董建華連續五年缺席

翻查資料，今次是董建華連續五年缺席七一升旗禮，去年透過公關表示正在休假，沒有出席有關活動。董建華辦公室回應《香港01》於活動前的查詢時表示，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。