一片破局｜揭張敬軒變「張導師」之謎　下步推「洗底計劃」有呼聲

歌手張敬軒搖身一變成為「張導師」，協助保安局為反修例被捕者「更生」，是社會連日來熱烈討論的話題。大家關注點是為何他突然致歉，是針對過往哪些言論、哪些作品？張敬軒沒有進一步解釋。有知情人士透露其中一個考量是張敬軒在香港申請演唱會遇到困難。一名政界中人聯想起張敬軒2023年的歌曲《隱形遊樂場》，被解讀成為獻給離散港人，此歌推出後，張敬軒已沒在香港開個人演唱會。



不過，亦有政圈中人指張敬軒過去兩年均在被視為意識形態審查更嚴格的澳門舉辦演唱會，選址於賭場旗下的表演場地，對於「香港難開騷」的說法部分人抱持懷疑態度。然而下月英皇25周年群星音樂會，演出名單卻不見這位英皇「樂壇一哥」，政圈觀望張敬軒出席保安局活動後，情況是否會有所轉機。



今次張敬軒事件引伸出另一個關注點，是當局兩年前表明不同意「劃線」不起訴反修例未被檢控的被捕者，然而兩年後指參加「更生」計劃則可免予起訴。據了解，前「一哥」在過程中出過不少力。今次除了是態度的轉變，亦是社會復和的信號。



張敬軒。（梁碧玲攝）

張敬軒變「張導師」 為不當言論和作品道歉

張敬軒最近成為社會討論熱烈的人物，並非因為他有新歌，亦非舉辦演唱會，而是突然成為了「張老師」。事源張敬軒接受《文匯報》專訪，提到最近成為保安局「正向引導」項目的導師，計劃於上半年內親自帶領參加者到內地交流，見證國家的繁榮昌盛。

作為大公司英皇旗下的歌手，有機會參加政府活動，本身並無太多討論點，引起社會熱議的是張敬軒解釋為何擔任導師。他的說法是當年受社會氣氛衝昏頭腦，指過去一些言論和作品的演繹方式不當，令外界質疑他心繫國家及香港的情懷與態度，他對此真誠致歉，希望能消除社會質疑，同時以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。

張敬軒與演員黃秋生拍片合唱《問誰未發聲》。

「反國教」、「佔領中環」張敬軒有表態

不少人聽後的第一反應是為何突然有此轉變？涉及哪些言論和作品不當？翻查資料，2012年「反國教」運動期間，他曾購買寶礦力、葡萄適飲料，探望絕食學生以表達支持。在廣州出生長大的張敬軒曾形容自己「根正苗紅」，據報其外公是軍官，他曾表示香港令他明白民主與自由的可貴。

2015年因普選問題爆發的「佔領中環」，張敬軒與演員黃秋生拍片合唱《問誰未發聲》，被指是聲援示威者，究竟這些是否張敬軒所言「感到懊悔、衝動的年少無知的言行」？他並未進一步解釋。不過有傳他於2017年參加內地音樂節目《我是歌手》時，參與片段被剪走。

張敬軒去年11月受邀為電台舉辦的「拉闊音樂會」與鄭秀文合唱。（資料圖片）

「張導師」之謎？知情者：申辦演唱會遇困難是考慮之一

筆者向政界打聽對張敬軒做「張導師」的看法，不少人感到意外。有知情人士透露，其中一個考量是張敬軒在香港申請場地舉辦演唱會遇到困難。近三年來，張敬軒出席大大小小的音樂會均以擔任嘉賓為主，最接近個人演唱會的一次，是去年11月受邀為電台舉辦的「拉闊音樂會」與鄭秀文合唱，地點在亞洲國際博覽館。上一次舉辦個人演唱會，已是橫跨2022年至2023年的會展大型演唱會。

《隱形遊樂場》

一首歌惹政界聯想

有政界人士聯想起張敬軒於2023年推出的歌曲《隱形遊樂場》，該曲被解讀為獻給離散港人，即使處境艱難也要懷抱希望，其官方MV在倫敦拍攝，並有在英港人參與。填詞人黃偉文趁張敬軒在倫敦開唱時將歌詞交給他，形容這是給香港人的手信。2023年後，張敬軒便未再在香港舉辦演唱會。

不過亦有政界人士表示，張敬軒過去兩年均在被視為意識形態審查更嚴格的澳門舉辦演唱會，選址於賭場旗下的表演場地，對於「香港難開騷」的說法，部分人抱持懷疑態度。

《25+英皇群星演唱會》終極加開5月3日場次，共兩場！(公關提供)

保安局分享會香港青聯「落水」 英皇楊政龍曾任主席

然而，下月英皇25周年群星音樂會，將在啟德體育園主場館舉行。公布演出名單時，卻不見這位英皇「樂壇一哥」，張敬軒解釋去年規劃今年工作時已有部分海外私人演出，以及公開售票的巡演。有政界人士分析作為一線歌手，謝霆鋒、容祖兒、古巨基及Twins都能抽空出席，張敬軒卻因撞期缺席，情況顯得奇怪，會觀望張敬軒出席保安局活動後，情況是否會有所轉機。

據了解，張敬軒四月底獲安排出席保安局的分享會，香港青年聯會亦有份參與。英皇集團副主席楊政龍早幾年曾擔任該會主席，並連續連任兩屆，因此雙方頗有淵源。（英皇集團）

據了解，張敬軒四月底獲安排出席保安局的分享會，香港青年聯會亦有份參與。英皇集團副主席楊政龍早幾年曾擔任該會主席，並連續連任兩屆，因此雙方頗有淵源。

保安局局長鄧炳強不認同就檢控反修例案件被捕者「劃線」。(王海圖攝)

由「不同意劃線不告」 到「參加特別項目後不告」

能否舉辦演唱會並非此次政圈關注的重點，而是此事象徵著香港邁出修補撕裂傷口的一步，張敬軒只是一個喚起關注的起點。「你觸犯了法律，我需要時間蒐證，何時掌握證據，就何時拘捕。」保安局局長鄧炳強兩年前，被問到有反修例案件被捕人等候五年或以上仍未獲起訴，是否不公平？他當時表明不同意。

鄧炳強稱只要在法律容許的情況下，即可申請參加保安局的計劃，一經接納，當局將不會對其作出檢控。(譚曉彤攝)

兩年後的今天，鄧炳強稱只要在法律容許的情況下，即可申請參加保安局的計劃，一經接納，當局將不會對其作出檢控，並會協助他們認識國家及生涯規劃，重新融入社會。此說法與兩年前表明「不同意劃線不告」有所分別。

四年前早聞研究劃線「不檢控」

事實上，過去幾年建制與非建制的政界人士，都曾爭取社會復和措施，如學者宋恩榮發起「蛻變計劃」協助反修例青年重投社會、曾出力的包括已卸任港大社會科學院副院長的葉兆輝、新思維主席狄志遠，以及曾協助反修例被捕青年爭取回鄉證的「香港新方向」前議員張欣宇。

其實，「劃線」不檢控反修例被捕者，筆者早在2022年下半年已聽聞政府高層私下透露，指「不檢控」有機會在短期內落實，惟當時仍在角力中，等待公布。

蕭澤頤指曾聽過「追KPI」的說法，他表示「保證絕對冇KPI，亦唔係因為想加大庫房收入」。（廖雁雄攝）

反修例案「劃線」 前一哥曾出力

到2023年初，時任警務處處長蕭澤頤曾表示反修例案件的調查已進入最後階段，務求在當年二月公布是否起訴及後續處理方法。據了解，他當年積極推動此事，當時有大學不願接收涉及反修例的青年，蕭澤頤從中協調，希望讓他們重返校園，他認為若當事人有悔意，並承擔法律責任，社會應給予第二次機會，包括返學與就業。當時，聽聞部分校長在「一哥」聯絡後，也並未即時答應接收。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：是時候作了斷 可說踏上復和之路

沉寂三年仍未公布「不起訴」，如今終於獲得解決，契機為何？全國港澳研究會顧問劉兆佳表示此事已拖延甚久，不時引起社會爭議，不利於社會和諧，形容「是時候作出個了斷」。他指出，香港可說是踏上了復和之路，此安排可確保不被檢控的人士是願意「改過、更生」的人，有助於社會團結，讓香港能更好應對未來的各項挑戰。他形容此安排亦標誌著香港的動亂時期正式結束。

管浩鳴。（夏家朗攝）

管浩鳴倡下步推「洗底」

選委界立法會議員管浩鳴在反修例風波後一直關注年輕人更生問題，他歡迎保安局「不檢控」的新安排，認為青年當時受環境影響而犯案，受人煽動，責任不完全在他們身上，政府給予機會，反映國家關愛他們，不會因一時錯誤而抹殺前途。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為管浩鳴。（夏家朗攝）

下一步，他建議撤銷部分涉案年輕人在警方的刑事紀錄案底，改為交由法庭存檔，不窒礙重新出發或發展專業領域。目前，根據《罪犯自新條例》，只要符合特定條件，可在三年後「洗底」，但該條例僅針對刑罰輕微、監禁不超過三個月或罰款不超過一萬元的個案。管浩鳴認為既然該計劃是針對刑罰輕微的人士，可以設立新計劃讓反修例青年申請，內地亦有類似的「洗底」安排。他認為因政治案件懲罰年輕人一生未必對香港最有利，讓其重新出發可貢獻社會。

曾轉介青年參加保安局特別項目的張欣宇表示，能為被捕者解決長期困擾是好事。狄志遠則稱他接觸的被捕青年，因不知是否會被檢控，始終留有一把刀在頭上，就業、升學或出外時都面臨困難，盡早了結實屬好事。

馬蹄露、「玻璃朱」有異議？

不過，保安局特別項目推出後，在建制圈內亦引發異議。藝人馬蹄露向鄧炳強自薦擔任團長，稱要帶領「從未犯錯」的青年去灣區交流；建制KOL「玻璃朱」批評做法是「壞孩子有糖吃」，質疑為何不先提攜一直「愛國愛港」的人士，而是冒險給予「變色龍」機會。

1月12日，習近平在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。（新華社）

傳統司法手段難處理社會撕裂

青少年是社會未來的棟樑，國家主席習近平曾言「青年興，則香港興」。傳統司法手段可處理違法行為，但社會撕裂與心靈創傷，終究需以政治與情理的方法去化解。特首李家超在處理宏福苑火災善後時，強調須「情、理、法」兼備。此原則是否同樣可以套用於反修例青年的個案之中？