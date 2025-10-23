一片破局｜冒牌水騙局穿煲線索多　「情況趕急」成卸責萬能KEY？

物流署半億元訂購冒牌水事件，審計署的調查報告出爐，政府定性事件涉及人為疏忽，簡單而言可歸納為「六宗罪」。外界驚訝之處在於供應商用公司名稱錯誤的印章，到後期提交虛假檢測證明，物流署雖觀察到但一律無追究，騙局「穿煲」線索多，坊間有意見質疑究竟是包庇還是疏忽？



冒牌水騙局至今有一個疑點未解，就是供應商名冊原本無內地公司，物流署收集供應商意向的時間，由一般的一個月縮短至兩星期，僅以四隻字「情況趕急」解釋，內情是如何呢？政府紀律調查十多名前線及中高層涉事人員，到底是否包括備受公眾關注的物流署署長陳嘉信？同類事件當然不希望再發生，重要的是認清問題本質，是能力還是制度問題，是個人失誤還是系統失靈，才可以令大家安心。《香港01》整理一片拆解14頁審查建議書。



鑫鼎鑫詐騙時間線懶人包 先偽造印章後交假檢測證明

政府採購冒牌飲用水風波，審計署發表審查報告，揭發物流署由市場調查至風波爆發前，涉及一系列嚴重錯失問題。其實鑫鼎鑫的詐騙行為早已有跡可循，物流署4月25日已發現鑫鼎鑫的標書有問題，製造商的印章名稱不正確，由「樂百氏」變成「百氏」，但當時署方並沒追究，只要求重新提交文件。

至8月初，鑫鼎鑫向物流署聲稱，製造商的運作因大雨受嚴重影響，提出製造商更換成「東莞市東娃飲用水」、品牌名稱則改成「Happy／喜士」，即與政府另一間供應商時貿國際所提供的樽裝飲用水相同，其後鑫鼎鑫在8月8日及11日分別提交相關證明文件，包括由香港標準及檢定中心發出的檢測報告。

惟審計署發現，物流署未收到檢測中心確認，便已批准合約更改，縱使該檢測中心其後回應沒有發出相關檢測報告，即鑫鼎鑫涉嫌懷疑虛假文件，但物流署只要求鑫鼎鑫重新提交有效報告，同時批准品牌名稱改為「Happy／喜士」；直至8月18日與真「樂百氏」人員會面後才確認鑫鼎鑫偽造文件，翌日終止合約。

詐騙迹象明顯 物流署只問沒查

冒牌水風波，物流署的表現可歸納為六宗罪。當中，審計署提到，物流署因「情況趕急」，在去年11月市場研究時，只給予名冊上供應商兩周時間回應而非實務手冊的列明的約一個月，又點出該名冊上138個供應商中，沒有來自內地的供應商，但報告未有說明物流署今次「情況趕急」原因及沒詳解名冊沒有內地供應商在今次風波中的關鍵性。

包括前期審核只檢測3項微生物含量，共12種金屬雜質被遺漏；至審批招標文件期間，即使鑫鼎鑫製造商「樂百氏」的印章變成「百氏」，事件明顯是詐騙迹象，但物流署沒再追究，只要求重新提交文件；而鑫鼎鑫後來更換製造商時，曾提交假檢測報告，物流署同樣無追究等；另外鑫鼎鑫屢次違約包括標籤不正確及送水延誤，物流署卻從未發出退貨通知書等。

紀律調查10多人包括陳嘉信？許正宇：退休與否都包

審計署的建議書指出事件涉及人為疏漏情况，財經事務及庫務局長許正宇表示，已委任首長級甲一級政務官劉焱就事件開始紀律調查，有需要會約見涉事人士作陳述，目標在今年底完成調查。

當局指，調查將涉及逾10名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重等，若結果顯示有紀律或表現問題，會交予公務員事務局跟進。

能力問題？制度問題？個人失誤？系統失靈？

姑勿論招標過程是否涉及貪腐問題，單從「行政疏忽」的層面，今次風波涉及幾位相當資深而且經驗豐富的高級公務員，引述許正宇局長一席話「大家都唔係第一日出嚟做嘢」，事件原可避免，同意「人」的執行問題佔多數，回到平時常說的所謂「常識」，一個人很難做所有工作，由上而下一定牽涉不同層級人。

公帑是納稅人的錢，社會期待對於失職的官員有個合理交代，坊間有說法形容官僚體系「不求有功、但求無過」，失誤背後會不會是有人選擇不作為呢？類似冒牌水的事件當然不希望再發生，另一樣重要的是認清問題本質是能力還是制度問題，是個人失誤還是系統失靈，才可以令大家安心。