一片破局｜冒牌水署長「甩身」有疑團　宏福火問責「照辦煮碗」？

物流署錯買冒牌水，時任署長陳嘉信最終勳銜被「搣柴」，「長俸」袋袋平安，局長強調「只是收回獎勵，不是懲罰」。政府定性陳嘉信「無疏忽」的理據，成為公眾關注焦點。如果無接到下屬匯報是脫罪理由，是否符合公眾對部門首長的期望？有官場中人形容陳嘉信被「搣柴」是最低消費。今次碰巧涉事人獲授勳才可撤回星章，否則是否連「收回獎勵」的機會也沒有？大家之所以關心冒牌水事件問責，因為政界判斷可能成為造成168人死亡的宏福苑火災問責的參考。



《香港01》結合審計署報告，一片拆解，包括今次事件中有兩個疑團未解釋清楚，物流署人員在文件發現印章錯名，為何無追究？ 以「情況趕急」解釋縮短收集供應商意向的時間，原因是否想個別公司中標？今次陳嘉信三名下屬因「未能識別」詐騙線索被懲處，政界中人批評「畀造假呃政府嘅人，再造多次假」，外界期望當局交代「未能識別」的原因。



半億購冒牌水事件紀律調查三大重點

物流署買冒牌水的紀律調查，由目標2025年底完成，等到2026年一月尾結果出爐。事件至今相隔近半年，先簡單講述事發經過。去年8月，物流署被揭發用半億元購內地冒牌水，作為有經驗為政府採購的部門，時任署長陳嘉信被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，找審計署協助調查，撰寫報告，定性事件涉及人為疏忽。

外界有兩個驚訝之處，第一，供應商用錯公司名稱的印章，至後期提交虛假檢測證明，物流署雖觀察到，但這些詐騙「穿煲」線索，一律無追究。第二，供應商名冊原本無內地公司 ，物流署收集供應商意向的時間，由一般的一個月縮短至兩星期，僅以四隻字「情況趕急」解釋。

一場冒牌水事件，港府極高層震怒，政府紀律調查十多名前線及中高層涉事人員，雖然沒明言是否包括時任物流署署長陳嘉信，但當時煞停了原本向他頒發的銀紫荊星章，政府成立的採購機制專責小組，在事件揭發後近半年，完成紀律調查結果，主要歸納三個重點。

（一）物流署三人無「見疑即報」落鑊

首先，公眾最關心的是有沒有人「落鑊」呢？公務員事務局局長楊何蓓茵指，陳嘉信三名下屬的表現，與其本身職級和經驗不相稱，對他們展開正式紀律研訊懲處。據了解，其中一人是首長級，曾經簽標書的前採購總監曾昭奇，罪狀包括涉嫌未能及時識別明顯不妥的地方的重要性，並且沒上報。懲處包括停止發放增薪點，即是不能加薪，並在考績報告內反映其警覺性、判斷力和分析能力不足，書面告誡要求日後要展示明顯進步。簡單而言，無「見疑即報」。

（二）陳嘉信「無發現有疏忽」

陳嘉信有沒有罪呢？這是公眾關注的第二個重點。調查組指無發現他有疏忽的地方，但財庫局局長許正宇都去信陳嘉信，指出他出任部門首長期間，在提升下屬工作能力及提升他們觸覺和積極性方面，應更有作為。事件引起公眾高度關注，對政府聲譽造成嚴重影響，決定撤回早前公布向他頒授的銀紫荊星章，簡單而言調查結果是陳嘉信無做錯到。

（三）陳嘉信「不知者不罪」不用罰

第三個重點是為何覺得陳嘉信無做錯呢？局長解釋，匯報機制存在的，陳嘉信都非常歡迎同事向他匯報任何事情，但無奈是同事根本識別不到，該事件是應該需要向上級匯報，問題的核心是同事缺乏警覺、判斷力和分析能力，關鍵並非沒有這些制度存在，或者署長不接受同事的匯報等。簡單而言，陳嘉信不知者不罪。

（一）部門犯錯 首長未必要「揹鑊」

今次有三個啟示，大家可以留意一下。第一，今次紀律調查反映部門犯錯、首長未必要揹鑊，只要不知道有此事，無觸及過，即使認定這些不足在部門是「普遍性」現象，要背負管理不善之名，但都不會上身被罰，就如「一人做事一人當」。局長指，署長無不接受同事的匯報，更加是非常歡迎 ，只不過無人向他報告。

如果用一般職場角度去思考，如果一件事見到有問題，常理思考老闆會否「閂埋耳仔」不想聽同事「見疑即報」？當然不會，管理一間公司，有句說話叫「Management by walking around」，即走動式管理，周圍巡、跟同事討論，事情看得更仔細，如果老闆只是「坐寫字樓」，那麼人人也只會「坐寫字樓」。再加上「在其位擔其責」，如無接到下屬匯報是脫罪理由，是否符合公眾對部門首長的期望？

行會召集人葉劉淑儀指，陳嘉信在事件中有行政責任要負，陳嘉信無介入不等於無責任，如果陳嘉信如調查報告所說沒疏忽，為何又要收回銀紫荊星章呢？如局長所說 陳嘉信在提升下屬工作能力，及提升他們觸覺和積極性上應更有作為，管理上的不足又是否疏忽呢？

（二）騙局線索多 「未能識別」成為萬能理由？

第二，今次紀律調查報告無公開，私隱為由官方沒公開3名被處罰的物流署職員身份，連他們如何欠缺警覺性、判斷力亦都沒有解釋。過往警方就案件向傳媒簡報時，都會談談案情、動機，讓公眾掌握詳情，今次靠局長口頭公布，但有些詳情公眾都好想知，究竟他們是如何識別不到事件要上報呢？騙局「穿煲」線索多，供應商用公司名稱錯誤的印章，到後期提交虛假檢測證明，物流署雖觀察到，但一律無追究。

實政圓桌召集人田北辰指，基本上事件是有公務員知道有人造假，他給予多一次機會造假的人再造假、糾正它，例如是否應該至少打電話給製造商，問他為何之前印章有錯？投標文件名稱「樂百氏」變「百氏」，見到有人騙政府，不只「隻眼開隻眼閉」，更加是「兩隻眼都閉了」，形容這些心態，對公務員長遠發展是「毒瘤」。今次是三個人被人捉到」十多萬名公務員之中」有多少人有這種心態呢？未能識別不是「萬能KEY」」關鍵在於為何未能識別？

（三）疑團未解

第三，有疑團未解答到。參考審計署之前的調查報告，揭發供應商名冊原本無內地公司，物流署收集供應商意向的時間，由一般的一個月縮短至兩星期，僅以四字「情況趕急」解釋，內情是如何呢？今次公布紀律調查沒有觸及到，還會否有答案予公眾呢？

官場中人形容「搣柴」是最低消費

今次碰巧涉事人獲授勳才可撤回星章，否則是否連「收回獎勵」的機會也沒有？大家之所以關心冒牌水事件問責，因為可能成為造成168人死亡的宏福苑火災問責的參考。

冒牌水事件紀律調查反映，下級沒有向上呈報事件，陳嘉信只是被收回星章，局長也強調「是撤回獎勵，不是懲罰」。翻查資料，回歸以來連同陳嘉信，共有12人被禠奪或撤回授勳，包括曾獲最高榮譽大紫荊勳章的前政務司司長許仕仁、新地前主席郭炳江等，除陳嘉信外，其餘11人都因為犯案而被判刑事罪罪成。

有官場中人形容陳嘉信被「搣柴」是最低消費，畢竟大家以為事件鬧得大，可能會影響陳嘉信的退休金，結果長俸繼續袋袋平安。據了解，陳嘉信都不打算上訴。

宏福苑火災問責參考冒牌水事件？

這是否意味只要下級公務員向上隱瞞問題，上級首長就不需要承擔責任被罰？是否在向其他官員發出信號，只要沒有行政責任或明顯過失，就不會影響仕途，不會牽連長俸，只需要面對象徵性的名譽處分？問責的好處是重建政府威信，令市民對政府恢復信心，特首李家超在施政報告提出建立「部門首長責任制」令首長更盡責，後果包括警告、譴責、不獲增薪 降級、扣薪、勒令退休，以至革職等，令部門首長明確地知道有責任承擔。

今次「部門首長責任制」未趕及推出處理沒人命傷亡的冒牌水事件，社會都關注宏福苑火災問責如何處理，考政府的智慧了。